Pagarán un adicional a militares que posean títulos académicos

Militares que tengan títulos terciarios, universitarios o de niveles académicos superiores obtendrán un suplemento en su haber mensual, según un decreto del gobierno que busca reconocer la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

El beneficio, que comenzará a regir desde el 1° de julio, alcanzará a todo el personal de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea que acredite estudios vinculados con las funciones que desempeña, tanto a efectivos en actividad como a retirados y pensionados.

Según sostuvieron desde el Ministerio de Defensa, la iniciativa busca incentivar la capacitación permanente y reconocer el esfuerzo de quienes incorporan conocimientos especializados.

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De este modo, el esquema establece distintos porcentajes de reconocimiento de acuerdo con el nivel educativo alcanzado. Recibirán un adicional del 10% los militares que acrediten tecnicaturas o títulos equivalentes; un 15% quienes presenten títulos universitarios de grado; y un 25% para aquellos que tengan estudios de posgrado, especializaciones, maestrías o doctorados.

Señalaron que, según el grado y el nivel de formación acreditado, en algunos casos el nuevo suplemento podría representar mejoras de entre $ 300.000 y 400.000 mensuales.

Al tratarse de un suplemento incorporado a la estructura salarial, el beneficio impactará sobre los haberes de retiro y las pensiones. Además, acompañará eventuales recomposiciones salariales.

