La UCR pide informes al Municipio sobre la línea de ribera y la infraestructura en Pehuen Co y Villa del Mar

La concejal radical Liliana Taboada busca verificar el cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento urbano, y conocer el estado de obras clave frente al avance del mar y las sudestadas.

Con el propósito de resguardar el patrimonio ecológico del distrito y garantizar la transparencia en las inversiones de infraestructura pública, la edil presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo respecto de la situación costera e hidráulica en Pehuen Co y Villa del Mar.

El proyecto hace hincapié en el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3015, mediante la cual el Municipio adhirió al Código de Aguas y a las normativas provinciales vigentes (Decreto 3202/06 y Resoluciones ADA 1520/25 y 1521/25).

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Estas normas prohíben de manera taxativa cualquier tipo de loteo o edificación en la franja de los 150 metros desde la línea de ribera y sobre las cadenas de médanos frontales.

Ante la progresiva erosión costera que afecta a Pehuen Co, el radicalismo solicita saber "si la Autoridad del Agua (ADA) ya dictó la delimitación definitiva de la línea de ribera".

Asimismo, Taboada dijo que desde su bloque se exigen precisiones sobre cuántas parcelas edificadas se encuentran dentro de la zona de restricción y cuál es el estado de las concesiones de los paradores playeros (Unidades Turísticas Fiscales) ubicados entre las calles Ameghino y Buchardo.

Al respecto, el bloque recordó que los paradores deben cumplir con rigurosos parámetros ambientales, como estructuras de madera elevadas sobre pilotes.

Por otra parte, la iniciativa parlamentaria pone el foco en Villa del Mar, localidad expuesta a inundaciones por sudestadas extraordinarias.

En este caso, la UCR requirió al Ejecutivo que comparta los mapas de riesgo hídrico (áreas por debajo de la cota de seguridad de +3,75 metros IGM), detalle el estado técnico del sistema de tajamar (dique de defensa) antes del invierno, e informe sobre el funcionamiento de los tres nuevos conductos de drenaje ejecutados junto a la empresa ABSA.

"Es nuestra obligación fiscalizar que se cumplan las leyes de protección de nuestra costa y cuidar las obras ya ejecutadas, como el enrocado de Pehuen Co y el tajamar de Villa del Mar, frente a los desafíos climáticos que afrontamos", concluyeron desde la UCR.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y también girado a la Comisión de Zonificación para su posterior tratamiento.