Reinauguraron la plaza del Barrio Laura tras una profunda intervención

La Plaza del Barrio Laura quedó oficialmente reinaugurada luego de una importante intervención impulsada por el Municipio de Coronel Rosales, que permitió recuperar y modernizar uno de los principales espacios públicos del sector.

Los trabajos incluyeron nivelación del terreno, forestación, puesta en valor del Salón de Usos Múltiples (SUM), renovación de la cancha de básquet, luminarias, actualización de cartelería, cerramiento perimetral del predio y la incorporación de un sistema de cámaras de seguridad en el interior y exterior del SUM.

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A través de un trabajo conjunto con la Fundación Banco Provincia, se sumaron nuevos juegos recreativos para niños, bancos, mesas, cestos de residuos, un termotanque solar para la provisión de agua caliente y estaciones de carga USB.

La reinauguración estuvo acompañada por actividades deportivas, recreativas y culturales, además de una merienda comunitaria que reunió a vecinos de todas las edades. Desde el Municipio destacaron que la recuperación de estos espacios fortalece la vida comunitaria y genera ámbitos seguros para el encuentro y la recreación.

