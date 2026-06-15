Marcha de antorchas en recuerdo del Día de la Máxima Resistencia en Malvinas

Punta Alta tuvo ayer su "Marcha de antorchas" en conmemoración del 44 aniversario del Día de la Máxima Resistencia durante la guerra por las Islas Malvinas.

La concentración se realizó desde las 18, en la plaza General Belgrano del centro puntaltense y se movilizó por calle Irigoyen hasta el Parque Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano, finalizando en la sede del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas (Villanueva y Paso).

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El Día de la Máxima Resistencia conmemora el 14 de junio de 1982, que marcó el fin de 74 días de conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, y rinde homenaje a los combatientes que resistieron hasta el último aliento.

El homenaje, organizado por Generación Malvinas, contó con la presencia de veteranos de guerra y familiares de caídos, además del intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, funcionarios, concejales, autoridades navales y representantes de instituciones locales.

Durante el acto, Nadia Leiva de Generación Malvinas realizó una alocución alegórica del 14 de junio de 1982 en las islas: "Allí donde las fuerzas físicas flaqueaban, emergió la estatura gigante de un soldado argentino. La máxima resistencia no fue un concepto estratégico, fue la decisión soberana de cada joven combatiente, oficial, suboficial y soldado de defender el suelo patrio hasta el límite de lo humanamente posible."

También habló el intendente Aristimuño, quien destacó que "la causa Malvinas tiene que ser lineal en el tiempo. Hay que malvinizar con gestos concretos, generar memoria de manera permanente, sobre todo en nuestros jóvenes. En Argentina, las grietas profundas les sirven a algunos pocos; creo que la causa Malvinas es la que nos tiene que hermanar. No puede haber diferencias cuando se trata de Malvinas".

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas, Marcelo Galassi, dijo que "finalizada la guerra comenzó la otra batalla en el campo del olvido y que se llevó a casi 400 veteranos que no pudieron soportar el peso de la mochila. Fueron abandonados por el Estado en un proceso de desmalvinización. Fue ahí que empezamos a juntarnos, contenernos y formar los centros de veteranos en todo el país", recordó.

Galassi agradeció a los presentes y a los integrantes de Generación Malvinas por la organización de la marcha de las antorchas. "Cuando nosotros ya no estemos serán ellos quienes conduzcan este centro", señaló.

"Queremos seguir malvinizando, honrando a nuestros caídos y reclamando la soberanía sobre nuestras islas", expresó antes de pedir que todos levanten sus antorchas y recuerdan a los héroes caídos tanto en la guerra como en la posguerra.

