Se entregaron las becas deportivas 2026

El Municipio de Coronel Rosales realizó la entrega de las Becas Deportivas 2026, una iniciativa destinada a acompañar a deportistas del distrito que, a través de su esfuerzo, compromiso y dedicación, representan a la comunidad en distintas disciplinas y competencias.

En esta edición se otorgaron 10 becas municipales y, gracias al aporte realizado por el Sindicato de Luz y Fuerza y Puerto Rosales, se incorporaron dos becas adicionales, ampliando el alcance del programa y fortaleciendo el acompañamiento a los atletas locales, según se indicó desde el área de Prensa de la comuna local.

Las Becas Deportivas, se dijo, tienen como objetivo brindar apoyo a deportistas con proyección competitiva, contribuyendo a afrontar gastos vinculados a entrenamientos, traslados, participación en torneos y desarrollo deportivo. Los beneficiarios de las Becas Deportivas 2026 son: Matías Adrián Pollio (ciclismo), Sofía Milagros Mattos (fútbol femenino), Lautaro Páez (skateboarding), Sofía Morena López (gimnasia artística), Magdalena Bouscayrol (motociclismo speedway), Ignacio Ezequiel Basualdo (natación), Mateo Agustín Ledesma (atletismo), Galo Tobías Ledesma (judo), Joaquín Chávez (tenis de mesa adaptado) y Olivia Heredia y Juárez (gimnasia artística).

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Asimismo, las becas incorporadas mediante el acompañamiento de instituciones del distrito fueron otorgadas a Jana Sequeiros (marcha atlética) y Candela Cerrudo (atletismo paralímpico).