La Policía detuvo a un sujeto acusado de dos delitos

En el marco de una investigación judicial, personal del Destacamento Ciudad Atlántida y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Punta Alta detuvo a un sujeto en Dufourq al 800.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en la causa Nº 1135-25, caratulada "Amenazas y Desobediencia (dos hechos) en concurso real de delitos".

Como resultado del procedimiento, fue detenido Maximiliano Rosset, de 35 años, quien posteriormente fue trasladado a la Estación de Policía Comunal de Punta Alta, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.