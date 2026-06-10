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Punta Alta.

La Policía detuvo a un sujeto acusado de dos delitos

El procedimiento se realizó en Dufourq al 800.

Foto: Policía

En el marco de una investigación judicial, personal del Destacamento Ciudad Atlántida y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Punta Alta detuvo a un sujeto en Dufourq al 800.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en la causa Nº 1135-25, caratulada "Amenazas y Desobediencia (dos hechos) en concurso real de delitos".

Como resultado del procedimiento, fue detenido Maximiliano Rosset, de 35 años, quien posteriormente fue trasladado a la Estación de Policía Comunal de Punta Alta, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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