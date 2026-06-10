La importancia de fortalecer la prevención y el compromiso de toda la comunidad

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, desde el bloque de Unión Cívica Radical de Coronel Rosales reafirmaron la necesidad de continuar impulsando políticas de prevención, educación y concientización para reducir los siniestros viales y promover una convivencia más segura en calles, rutas y espacios públicos del distrito.

La concejal Liliana Taboada destacó que la seguridad vial constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía, y remarcó la importancia de fortalecer hábitos de cuidado desde edades tempranas.

“Respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y respetar a peatones y ciclistas son acciones fundamentales para proteger la vida. La mejor herramienta sigue siendo la prevención”, señaló.

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Desde el bloque radical recordaron que durante los últimos años han impulsado diversas iniciativas vinculadas a la seguridad vial en Coronel Rosales. Entre ellas, la aprobación del Código del Ciclista, orientado a promover una circulación más segura y ordenada de quienes utilizan la bicicleta, así como proyectos destinados a mejorar la señalización y la visibilidad urbana mediante la extensión de la demarcación de ochavas en distintos sectores de la ciudad, habilitación de estacionamientos en sectores.

Asimismo, durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se presentó una comunicación solicitando la colocación de cartelería preventiva en plazas y paseos públicos para ordenar la circulación de bicicletas y resguardar la seguridad de los peatones. La propuesta apunta a evitar situaciones de riesgo derivadas de la circulación por senderos peatonales o en sentido contrario al establecido.

La iniciativa recibió respuesta por parte del Departamento Ejecutivo, que informó que avanzará con la instalación de la señalización correspondiente en los espacios públicos del distrito. Del mismo modo, se indicó que la Fuerza Barrial de Aproximación desarrolla tareas de prevención y concientización en plazas y sectores recreativos, promoviendo el cumplimiento de las normas y una convivencia segura entre los distintos usuarios del espacio público.

Desde la UCR también recordaron las gestiones realizadas para solicitar mayores medidas de prevención y control en las rutas nacionales 229 y 249, corredores fundamentales para la conectividad de la región. En ese sentido, remarcaron la necesidad de continuar trabajando sobre problemáticas que generan preocupación entre los vecinos, como la presencia de animales sueltos en la vía pública y el mantenimiento de los caminos rurales, aspectos que inciden directamente en la seguridad de quienes transitan diariamente por el distrito.

“Los hechos que lamentablemente conocemos cada año nos recuerdan que no debemos naturalizar los accidentes de tránsito. Detrás de cada siniestro hay familias, proyectos de vida y personas que merecen volver seguras a sus hogares. Por eso debemos seguir insistiendo con la educación vial, la prevención y el respeto por las normas”, expresó Taboada.

Finalmente, desde el radicalismo señalaron que continuarán promoviendo iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad vial en Coronel Rosales, entendiendo que el cuidado de la vida debe ser una prioridad permanente y una construcción colectiva que involucre a toda la comunidad.