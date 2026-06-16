Proponen el secuestro de vehículos por tirar residuos y generar microbasurales

El concejal Daniel Medina (Bien Común) presentó un proyecto para modificar el artículo 25 del Código de Faltas Municipal y habilitar el secuestro de vehículos utilizados para arrojar residuos en la vía pública o generar microbasurales.

Medina explicó que la propuesta toma como referencia medidas implementadas en ciudades como San Miguel de Tucumán y Córdoba Capital. Según indicó, las denuncias respaldadas por imágenes o la constatación directa de la infracción permiten avanzar con el secuestro de los vehículos involucrados en descargas clandestinas de residuos.

Medina sostuvo que la problemática de los microbasurales requiere campañas disuasorias y sanciones efectivas contra quienes contaminan.

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Además, el edil consideró necesario que el Municipio retome las campañas de recolección de residuos electrónicos por sus resultados positivos.

