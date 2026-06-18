Esquema de subas salariales para el personal del Estado nacional

La propuesta oficial de los incrementos salariales, dentro del marco de la paritaria, para el personal civil de la Armada consistió en subas escalonadas de 2,4% a partir del 1 de junio, 2,2% desde el 1 de julio, y 1,9% más un bono de 50.000 para el 1 de agosto.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado se descartó de plano la oferta, mientras que el gremio UPCN optó por aceptarla.

Desde la ATE, se dijo que “el aumento que ofrecen es vergonzoso. La paritaria supo ser un ámbito de negociación, una herramienta para transmitir lo que les pasa a los trabajadores del Estado, pero hoy es un simple trámite”.

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“No nos resignamos -continúa el comunicado de ese sindicato- a callar el vaciamiento y la desidia que hay en muchos organismos cruciales para el desarrollo del país. Decidimos rechazar la oferta porque este incremento es casi simbólico; no representa nada. Cada vez más estatales bajo la línea de pobreza e indigencia”.