Jura de la bandera en el ámbito de la Armada

Este sábado, a las 9, se realizará, en la Plaza de Armas de la Escuela de Suboficiales de la Armada, la ceremonia de Jura a la Bandera y Entrega de Uniformes de la Promoción 129.

La ceremonia será presidida por el Director General de Educación de la Armada, contraalmirante Eduardo Ignacio Llambí, acompañado por el Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada, capitán de navío de Infantería de Marina Eduardo Javier Mateo.

Asimismo, se contará con la presencia del Personal Docente y Civil del Instituto, familiares, invitados especiales, autoridades civiles y militares de la zona.

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Los familiares deberán ingresar por el puesto Nº1 de la Base Naval Puerto Belgrano. Allí, serán recibidos por personal de la ESSA, a los efectos de acompañarlos hasta la guardia del Instituto.

En tanto a las 11, se llevará adelante el acto de entrega de espadas a los Suboficiales Segundos recientemente ascendidos y jura por parte de los alumnos del Curso de Asimilación Regional Naval (CARNA), Curso de Formación Naval (CUFNA), Marineros Tropa Voluntaria, Técnicos Administrativos y de Maestranza.

A su vez, realizarán la promesa a la bandera alumnos de escuelas primarias ubicadas en la Base Naval Puerto Belgrano.

Será en el Estadio de Deportes de la BNPB y estará presidido por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante José Alberto Martí Garro, acompañado por autoridades militares y civiles de la zona, familiares e invitados especiales.

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, realizará la alocución y toma de promesa a los alumnos de las escuelas primarias 17, 21 y 24, Instituto Centenarios y Colegio Puerto del Sur.

Los familiares y público en general podrán ingresar por el puesto N°2 de la Base Naval (continuación de la calle Irigoyen).