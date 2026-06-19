Un hombre con antecedentes delictivos fue detenido por entrar a dos casas

La Policía de Punta Alta informó que ayer a la tarde aprehendió a un hombre acusado de entrar a dos domicilios sin autorización.

Se trata de Matías Cáceres (35), a quien acusan de ingresar a la casa de un hombre de 62 años en Sargento Cabral al 200, a quien amenazó verbalmente, y de una mujer de 35 años en Dufourq al 1.700.

Según informaron, lo interceptaron en Moreno y Dufourq tras un operativo. Agregaron que durante el procedimiento se resistió e intentó agredir a los policías.

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Quedó acusado de violación de domicilio, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, a disposición de la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Cáceres tiene un amplio prontuario por delitos contra la propiedad, además estuvo acusado de balear a un comerciante en 2011, de prender fuego una camioneta policial en 2019 y de romper una puerta de la guardia del hospital en 2020. El año pasado lo detuvieron porque entró a robar con un nene de 9 años.

