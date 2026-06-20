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Punta Alta.

Actos por el Día de la Bandera en Punta Alta y la Base Naval

Los escenarios fueron la Plaza Belgrano, la Escuela de Suboficiales y el Estadio de Deportes; los dos últimos de la BNPB.

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

Las ceremonias por el Día de la Bandera, con la promesa y jura a la insignia Patria, se desarrollaron esta mañana en el ámbito civil y de la Armada.

En primera instancia, la cita fue en la Plaza General Belgrano, tanto en la habitual esquina de Murature y Rivadavia, como en el centro del paseo público.

Luego se llevaron a cabo actos en la Escuela de Suboficiales de la Armada y en el Estadio de Deportes de la Base Naval Puerto Belgrano.

En esta ocasión, se realizó, primero, la jura a la Bandera y la entrega de uniformes de la promoción 129.

Seguidamente, en el Estadio, se entregaron las espadas a los Suboficiales Segundos recientemente ascendidos y se hizo la jura al emblema celeste y blanco por parte de los alumnos del Curso de Asimilación Regional Naval (CARNA), Curso de Formación Naval (CUFNA), Marineros Tropa Voluntaria, Técnicos Administrativos y de Maestranza.

A su vez, hicieron lo propio los alumnos de escuelas primarias ubicadas en la Base Naval Puerto Belgrano.

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