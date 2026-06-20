Dos jóvenes aprehendidos por escaparse en moto de un control policial: el conductor estaba alcoholizado

La Policía aprehendió a dos jóvenes que evadieron un control policial que efectivos del Comando de Patrullas realizaban en la intersección de México y Brickman.

Los sujetos circulaban en moto y al percatarse de la presencia de los uniformados, se dieron a la fuga. Finalmente fueron interceptados en calle Emilio Rosas al 1.100.

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Por el hecho fueron aprehendidos Iván Flores y Tomás Sarlangue, ambos de 19 años de edad. Se los acusa de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Cabe destacar que entre las pertenencias de Flores hallaron una pequeña cantidad de sustancia que sería marihuana. En tanto, el conductor de la moto fue sometido al test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 2,17 y 2,06 gramos de alcohol en sangre, por lo que el rodado fue secuestrado.