Detuvieron a un hombre que apuñaló a un adolescente en Ingeniero White

El personal de la Comisaría Tercera detuvo en la tarde de este sábado a un hombre que había apuñalado a un chico de 17 años de edad en medio de una pelea entre varias personas en la localidad de Ingeniero White.

El aprehendido fue identificado como Marcelo Dylan Moreno, de 19 años de edad. Este le provocó una herida punzo-cortante con un cuchillo a un menor de 17 años en el sector de la espalda, efectuándole una herida profunda punzo-cortante en la zona intercostal trasera, lo cual motivó su traslado de urgencia al Hospital Menor Ingeniero White y posterior traslado al Hospital Municipal con posible lesión en un órgano interno.

Se efectuó el secuestro en lugar del hecho del arma blanca utilizada. La víctima de halla internado Hospital Municipal es estado reservado. El Aprehendido quedó alojado en Comisaría Tercera de White a disposición UFIJ 7 DJBB, bajo el cargo de intento de asesinato.