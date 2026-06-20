Un hombre fue aprehendido tras atacar a otro con un cuchillo y un sacabujías

Personal policial del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre acusado de apuñalar a otro en el marco de un conflicto personal. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Harris al 500.

Se trata de Norberto Carlos González, de 32 años de edad, quien luego de una discusión atacó con un cuchillo y con un sacabujías a otro sujeto, provocándole una herida de consideración en uno de sus brazos, por lo que debió recibir asistencia médica.

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Según informaron fuentes policiales, la discusión se originó por un mensaje que la expareja de González le envió a la víctima.

Los efectivos policiales secuestraron los elementos que el acusado utilizó para cometer el ataque. En tanto, el hombre fue derivado a una dependencia policial bajó la caratula de lesiones calificadas.