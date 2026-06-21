Avanza en Puerto Galván una obra clave para acompañar el crecimiento energético

La modernización de la Posta de Inflamables N° 1 de Puerto Galván continúa sumando avances y se consolida como una de las obras de infraestructura portuaria más importantes actualmente en ejecución dentro del complejo marítimo de Bahía Blanca.

En los últimos días comenzaron a observarse nuevos trabajos vinculados a la construcción de los dolfines de atraque y amarre que formarán parte de la futura configuración de la terminal, una instalación estratégica para la operación de combustibles, gases y productos petroquímicos que llegan o salen de la región por vía marítima.

Las tareas forman parte del proceso de renovación integral impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con el objetivo de actualizar una infraestructura que cumple un papel clave dentro del sistema portuario local.

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Ahora se vienen realizando trabajos de colado de hormigón armado sobre pilotes emplazados en el agua, correspondientes a los nuevos dolfines que integrarán el sistema de atraque de la posta.

Sin embargo, la intervención va mucho más allá de esa etapa constructiva.

Una estructura de la década del '70

Se trata de una obra integral destinada a modernizar una instalación construida durante la década de 1970, que desde entonces ha acompañado el desarrollo del polo petroquímico, energético e industrial de Bahía Blanca.

La renovación de la Posta de Inflamables N°1 fue licitada por el Consorcio portuario y contempla una intervención de gran magnitud sobre las estructuras existentes.

El proyecto incluye la construcción de nuevos dolfines de atraque y amarre, la restauración de estructuras actualmente operativas, nuevos viaductos de acceso, plataformas de trabajo y mejoras en los sistemas de protección contra incendios.

También prevé la incorporación de equipamiento tecnológico destinado a reforzar los estándares de seguridad y control durante las operaciones marítimas locales.

Entre ellos se destacan sistemas de monitoreo de tensión de amarras, control de velocidad de atraque, videovigilancia y herramientas de supervisión en tiempo rea

La obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas integrada por Compañía Dragados y Obras Portuarias y Concret Nor, firmas con experiencia en infraestructura marítima y portuaria.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que fue diseñado para ejecutarse sin afectar la operatoria habitual de la terminal, permitiendo mantener en funcionamiento una instalación utilizada regularmente por buques tanque, gaseros y quimiqueros.

Los dolfines constituyen uno de los elementos fundamentales de cualquier sistema de atraque portuario.

Se trata de estructuras independientes ubicadas en el agua que permiten absorber los esfuerzos generados durante las maniobras de aproximación, amarre y permanencia de los buques.

En terminales destinadas al movimiento de productos inflamables o cargas energéticas, su importancia resulta aún mayor debido a los elevados requisitos de seguridad que exige la actividad.

La construcción de nuevos dolfines permitirá mejorar las condiciones operativas de la posta y adecuarla a las exigencias actuales de la navegación comercial.

También contribuirá a prolongar la vida útil de la infraestructura y reforzar la confiabilidad de una instalación considerada estratégica para el funcionamiento del puerto.

Elemento clave para el puerto local

La relevancia de la Posta de Inflamables N° 1 también puede medirse por el nivel de actividad que registra.

De acuerdo con datos difundidos por el propio Consorcio portuario, las postas para inflamables reciben alrededor de 115 embarcaciones por año, entre buques tanque, gaseros y quimiqueros.

Se trata de operaciones vinculadas principalmente al polo petroquímico y energético de Bahía Blanca, uno de los más importantes de la Argentina.

Por esa razón, cualquier mejora sobre estas instalaciones tiene impacto directo sobre la eficiencia y la seguridad de una actividad que forma parte del perfil productivo histórico de la región.

La modernización coincide además con un contexto de creciente actividad energética e industrial en Bahía Blanca.

La ampliación de Compañía Mega, el aumento de las exportaciones de hidrocarburos, la consolidación del polo petroquímico y los distintos proyectos asociados al desarrollo energético nacional plantean nuevos desafíos para la infraestructura logística y portuaria.

En ese escenario, la actualización de instalaciones críticas aparece como una herramienta necesaria para mantener la competitividad y la capacidad operativa del puerto.

La renovación de la Posta de Inflamables N°1 representa, en ese sentido, mucho más que una obra de mantenimiento.

Se trata de una intervención destinada a adaptar una infraestructura histórica a los estándares operativos y de seguridad que demanda la actividad actual.

Con los nuevos dolfines ya en construcción y distintas etapas de obra en marcha, Puerto Galván avanza en una transformación silenciosa pero fundamental para sostener el papel de Bahía Blanca como uno de los principales polos portuarios, petroquímicos y energéticos del país.