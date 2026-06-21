"No pudimos hacer nuestro juego y esa es la cuota pendiente", dijo Lungarzo tras el empate de Olimpo

Un par de buenas intervenciones de Juan Pablo Lungarzo, le permitieron a Olimpo mantener su arco en cero, en el positivo momento que tuvo Kimberley ayer, en el empate sin goles en el Roberto Carminatti por la fecha 14 del Torneo Federal A.

"Estoy enojado porque queríamos ganar, necesitábamos volver a la senda del triunfo y creo que trabajamos en la semana para poder hacerlo y no lo pudimos plasmar hoy (por ayer). Estamos en una etapa en la que seguimos puliendo nuestro juego y tratando de agarrar nuestra mejor versión, para que nos agarre bien parado en lo que viene", reconoció el arquero récord del aurinegro, tras un breve paso por el vestuario local.

-No recuerdo muchos equipos que salgan a plantarse en esta cancha como Kimberley, con los defensores en mitad de cancha, ¿los sorprendió eso en cierta manera en el primer tiempo?

-Sí, la verdad que habíamos estudiado bastante la forma de jugar de ellos, pero pudieron plasmarlo en la cancha. Lo supimos aguantar, pero no pudimos hacer nuestro juego, que es la cuota pendiente que nos queda hoy. Pero bueno, también somos un equipo serio en defensa, que busca crecer de abajo para arriba, como lo hablamos en las primeras fechas, que ganábamos de esa manera. Seguimos en esa senda y el enojo de haber podido ganar, pero tampoco hay que volverse locos.

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-En el segundo tiempo sí tuvieron otro protagonismo...

-Sí, ese es el protagonismo que queremos en casa y en el segundo tiempo lo pudimos mostrar. Por ahí ellos después se replegaron y nos empezaron a sacar espacios. Lo buscamos por varios lados, no es que nos queda el reproche de no irlo a buscar, sí el enojo de no haber ganado.

-Ganaron uno de los últimos siete e hicieron dos goles, ¿empieza a preocuparlos eso?, ¿qué análisis hacen de esa falta de victorias y de gol?

-Creo que más que preocuparse es ocuparnos, que creo que lo estamos haciendo en la semana, con mucho trabajo. Por eso, te repito, la bronca por no poder ganar, porque nos estamos enfocando en eso y de buena manera y creo que tenemos todas las piezas para hacerlo. Sino te diría que nos sirve el punto, porque estamos ahí arriba, pero buscamos otra cosa. Seguimos tras ello, de seguir mejorando nuestro juego y seguir puliendo detalles para lo que queda de esta etapa y el resto del campeonato.