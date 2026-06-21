Veteranos y dirigentes Paloma celebran la racha ganadora de Sociedad Sportiva

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

El interrogante es: ¿Existe en la historia del rugby de Sociedad Sportiva otro equipo que lograse una racha de victorias como la que lleva hoy el plantel superior, de 15 consecutivas desde que comenzó la temporada 2026? Se puede añadir otro interrogante: ¿Cómo ven actores del rugby Paloma de diferentes épocas, el espectacular momento deportivo de su plantel superior?

Desde que el rugby se instaló en la institución, en 1958, se registran algunas curiosidades que marcan un patrón de éxito, por qué no ligado al presente.

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Por ejemplo, en sus primeros diez años de rugby el equipo blanco ganó el Oficial URS cada 3 años (1961, ‘64, ‘67 y ‘70), agregando algunos subcampeonatos intermedios y títulos también en las demás categorías (Intermedia, Cuarta y Quinta). Otro dato de color es que entre 1961 y primeros meses de 1962 fue campeón en cinco torneos de categorías diferentes pero consecutivos. También ganó los títulos locales en todas las divisiones en una misma temporada, en diferentes momentos. Además, se puede citar el período de la década del ‘90, cuando ganó siete campeonatos Oficial URS.

En el nuevo siglo, hitos más allá de las fronteras bahienses con las semifinales del Torneo del Interior B 2011, el primer campeonato en el Regional Pampeano (2019) y el subcampeonato regional 2012. Y en los últimos años, bicampeonatos Oficial y Norpatagónicos, además de las últimas Copa Patagonia.

En materia de racha de victorias consecutivas la cifra actual marca todo un hito porque agrupa resultados de certámenes diversos: Oficial URS, regional Norpatagónico, Torneo del Interior B y Regional Pampeano A. Sin embargo, si de hacer un recorte por “racha ganadora” se trata, aún persiste en el Nº1 el invicto de 20 victorias consecutivas en el Oficial de Primera de 1986, que le dio a Sociedad Sportiva el campeonato bahiense que no ganaba desde 1972.

Hoy, con pausa en el TRP A, el equipo blanco aguarda el duelo ante Los Tordos en Mendoza, el próximo sábado 27 del corriente en suelo mendocino. Mientras tanto, protagonistas de Sociedad Sportiva en diferentes etapas y roles de su historia, analizaron el presente y la racha triunfal, a la luz de los buenos resultados del pasado.

Gardes: “No puede ser mejor”

“Hemos tenido fugazmente la racha del ‘86 que fue más anímica que técnica, no hemos tenido una racha como la de ahora, que somos los mejores de Bahía Blanca. Se juntó un grupo con mucha afinidad, con muchas ganas y la suerte de plantear un rugby diferente. No nos duró tanto, pero nos dio ánimo para hacer lo que estamos haciendo hoy”, dijo Juan Pedro Gardes, uno de los DT de aquel campeón ‘86 junto con Pablo Fasano.

"El presente no puede ser mejor: es lo que soñamos hace cincuenta años cuando empezamos. Es el fruto de un trabajo planificado en infantiles y juveniles. Y de la incorporación, no sé, de 200 personas que debemos tener entre entrenadores, padres, madres, mánagers y sobre todo dirigentes, tras consolidado la presencia de los ex jugadores”, agregó el ex titular de la URS.

“(Las rachas) No se pueden comparar; lo actual es producto de tener planteles largos. Jamás tuvimos una Intermedia y dos Preintermedias. Lo triste de todo esto, y no me canso de repetirlo, es que si bien nos toca a nosotros, no es bueno que estemos tan diferenciados del resto de los equipos de Bahía. Mi sueño es que tengamos dos, tres o cuatro equipos competitivos en el Pampeano", agregó.

Mariani: “El club ha crecido”

“No recuerdo nada como esto, un invicto tan prolongado y con tan bueno juego. Obviamente la competencia era menor; no teníamos estos regionales (como el TRP), aunque jugábamos alternadamente contra Alto Valle, pero no contra Mar del Plata, que hoy nos suma una cantidad de partidos de calidad. En el club estamos contentísimos por cómo se está jugando, porque se amalgamaron camadas, porque hay un plantel de 80 personas corriendo los lunes, martes y jueves. Por la buena onda en el grupo, en los viajes y eso se refleja en la cancha. El club ha crecido muchísimo en todo sentido: cantidad de jugadores, en juego y en infraestructura. Un hermoso presente”, dijo Lucio Mariani, veterano de Las Palomas hasta mediados de los ‘90 y hoy entrenador de la M8 y dirigente de la subcomisión de rugby y del propio club.

Salloum: “Fue un lindo rugby”

“Las rachas no son comparables. Fue un lindo rugby el que jugábamos, más social, más modesto en velocidad y estructura. El gran éxito de Sportiva es haber trabajado en hacer cada vez mas grande las infantiles y juveniles, para llegar al presente de 90 jugadores en plantel superior. Eso hace que puedas tener rachas y ganarle a grandes equipos. Atracción, reclutamiento y retención en un juego para divertirse con amigos, es nuestro lema”, dijo Damián Salloum, hooker Paloma entre 1989 y 2001, con 8 años como responsable de rugby infantil y actual dirigente de la institución.

Gutiérrez: “No es un milagro”

“La etapa más brillante es la de los últimos cinco años. Hemos tenidos algunos éxitos resonantes como ganar el Regional Pampeano (2019), donde nunca bajamos del 3º puesto. Y acá en Bahía, realmente, desde hace varios años, nos va bien en todas las divisiones. Pero es un proceso que los dirigentes nos hemos fijado como objetivo. No sólo trabajar en la Primera sino empezar bien desde abajo. En ese sentido hemos puesto las mejores espadas al servicio de los más chicos. Y nos dio muy buen resultado. Pero no es un milagro, es la política que seguimos. Entendimos que es la manera de crecer y lo hacemos con mucha intensidad”, dijo Oscar “El Zurdo” Gutiérrez, quien llegó a la institución en 1961 y se convirtió en un dirigente clave en el desarrollo institucional y deportivo.

Doria: “Estoy sorprendido”

“Estoy sorprendido gratamente con el presente del plantel superior. Con su madurez deportiva. Y noto también que los relevos por lesiones no afectan el funcionamiento. Nunca tuvimos tanta diferencia en el ámbito local con las otras instituciones. Nuestra situación interna es la mejor y eso colabora en lo deportivo, también en lo juvenil como infantil. Cuando en rugby lo institucional esta en orden, todo funciona mejor”, afirmó Ernesto Doria, un referente de la vieja época del rugby Paloma y seguidor incondicional.

Köhler: “Lo de hoy es histórico”

“El 97 y 98 fueron buenos años en rugby de quince, sí, pero no mezclado así como ahora, con tres campeonatos como fueron el local, el Interior y ahora el Pampeano. Nosotros nunca tuvimos tres competencias en simultáneo. Teníamos una u otra. Esto de hoy es histórico. Hemos tenido rachas, hemos ganado campeonatos invictos, pero quince partidos no los hacíamos en dos rondas”, recordó Alfredo Köhler, el gran apertura del Blanco.

Ficcadenti: “Una buena base”

“Para mí es el fruto de una muy buena base que hicieron el Bere Stortoni con el Azu Doria, que venían del rugby profesional. Se profesionalizó mucho más el entrenamiento. En casi todas las categorías de plantel superior se gana y eso es muy bueno. Lo que juega la Primera es increíble… Estamos en condiciones de jugarle de igual a igual a cualquier equipo del Interior A y por qué no a algunos de la URBA”, dijo Claudio Ficcadenti, veterano, ex DT Paloma, formador y actual dirigente.

Martínez Gambino: "El equipo está maduro"

Uno de los colaboradores directos en el staff de Sociedad Sportiva es Ramiro Martínez Gambino, presencia clave en el ecosistema del juego especializado en la faceta defensiva. Llegó al plantel superior en 2010 y desde entonces tuvo distinta responsabilidad, siendo head coach durante un período específico de cinco años.

"Cada año, cada torneo, siempre tiene su rachita o buenos momentos. Me acuerdo mucho de 2011, cuando en mi primer año de head coach llegamos a semifinales del Torneo del Interior B, cuando perdimos allá con CRAI (Santa Fe), después de ganarle a Neuquén RC de visitante y a Estudiantes de Paraná. Después, en aquel Pampeano de 2012 terminamos invictos no sé si con seis u ocho partidos. Lo que se está dando ahora es eso: el equipo está maduro, plantado. Tanto en ataque como en defensa ha logrado una regularidad que hace que se vuelque a los números y a los resultados", explicó.