Bahiense B-Caza y Pesca, y Barracas-Pellegrini inician las semifinales de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con Bahiense del Norte B (1º)-Caza y Pesca Huracán Médanos (5º) y Barracas (2º)-Pellegrini (3º) comenzarán, a las 20, las semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Las series se disputarán al mejor de tres, teniendo continuidad el próximo miércoles, cuando inviertan las localías.

En caso de necesitarse terceros juegos, los mismos irán el venidero domingo.

Los que clasifiquen jugarán la final del primer tramo, al mejor de cinco, y el ganador se adjudicará el derecho a una final extra en caso de no obtener la segunda parte del torneo.

Bahiense B-Caza y Pesca

Bahiense del Norte B fue el mejor de la fase regular, consiguiendo 9 victorias en 11 presentaciones.

En playoffs dejó en el camino a Los Andes (2-0) por lo que su récord se extendió a 11-2. Y en el Manu Ginóbili festejó en sus seis presentaciones, manteniendo invicta su localía.

En el enfrentamiento entre ambos, Bahiense B venció, en Médanos, 74 a 71 (fecha 6), siendo el triunfo más ajustado de los 11.

Caza y Pesca, por su parte, está en su mejor momento, con seis victorias en fila. De visitante ganó 6 y perdió 2. En cuartos, eliminó a Sportivo Bahiense B (2-0).

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Juan Gabriel Jaramillo y Fabrizio Rey. Comisionado técnico: Agustina Borello.

Novedades: en Bahiense continúa afuera Franco Pérez (viaje) y se suma Julian Reta, por el mismo motivo. Los medanenses, en tanto, siguen con la ausencia de Bruno Meschini (esguince).

Barracas-Pellegrini

Barracas ganó los siete partidos que disputó de local y acumula 10 triunfos en fila (el de mejor racha).

Consiguió su primera victoria de visitante justamente ante Pellegrini, en la sexta fecha, 89 a 82. Viene de eliminar a Whitense, en cuartos (2-0).

Pellegrini, en tanto, festejó en las últimas siete presentaciones y de visitante ganó 5 de los 6 partidos, perdiendo únicamente ante Bahiense B.

En cuartos, superó a Sporting (2-0).

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Ariel Di Marco⁩ y Leonardo Bressan⁩. Comisionado técnico: Diego Kessler.

Novedades: en el local están todos los jugadores disponibles, mientras que la visita no tiene a Lucas Cataffi, quien sufrió un golpe en el segundo juego frente a Sporting.