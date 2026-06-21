Otro gran local gastronómico en Alem, los shop in shop y el fin de dos "mitos" comerciales

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Esperando el partido con Austria?

--Sí, no me hablés. La ansiedad me carcome y recién vamos por la segunda fecha del Mundial.

--Es cierto, el debut fue más que auspicioso, pero bien sabemos que el camino no es fácil.

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--Por supuesto, nunca nadie nos regaló nada, pero es impresionante todo lo que genera la selección.

--Tal cual, fijate que el otro día, Eduardo, un conocido empresario bahiense, que está en USA con varios amigos, no podía creer la admiración que despiertan Messi y la albiceleste en general. A tal punto que vio, en pleno partido, contra Argelia, hinchas de esa nacionalidad con la camiseta argentina.

--Ya sé de quién hablás, te referís a Eduardo Rosetti.

--Sí, hay varios más, pero en este caso fue a la cancha con Mateo Fernández Solari, Juani Iriarte, Jorge Copita, etc. Insisto, ver gente de todas las nacionalidades con la camiseta Argentina emociona.

--Decime una cosa. Ya se que pasaron varios días, pero que papelón abismal el de Florencia Peña ¿no?

--Terrible. Prefiero no decir nada. Aunque esto reafirma que "cualquiera puede estar detrás de un micrófono, pero no cualquiera es periodista"

--Totalmente de acuerdo. Bueno, no nos enrosquemos con esto, che. ¿Viste qué ocurrencia la de una chica de Bahía con la selección?

--Ni idea.

--Me refiero a la estilista Talía Loana, con local en calle España. Quien compartió en sus redes sociales fotos, armadas mediante inteligencia artificial, cortándole el pelo a Messi, Paredes, Dibu Martínez y Julián Alvarez en su peluquería.

--Ja, ja, muy bueno. Seguro funcionó.

--Y sí. “La Scaloneta pasó por la Peluquería, y están listos para el partido de hoy”, escribió para promocionar su peluquería. Realmente las fotos están muy buenas, tan buenas que le voy a preguntar quién se las hizo.

--¿Para qué querés saber?

--Para que me arme una foto tuya, Juan, pagando los cafés. Es la única forma de poder verte, alguna vez en la vida, abriendo la billetera.

--Ja, ja, dale. Pidamos los primeros cortados y sigamos. Igual te cuento que el peluquero y barbero oficial de la selección es Daniel Alejandro Albornoz, popularmente conocido como Dany Ale

--Sí, lo conozco, tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Bueno, sin querer nos metimos en nuestros habituales temas comerciales de Bahía y la zona, así que podrías tirar algo que me sorprenda. ¿Tenés info?

--Como todos los domingos. Y esta te va a interesar, porque se trata de una nueva pizzería en avenida Alem.

--Claro que me interesa. Además, Alem no deja de sumar locales gastronómicos. Cada vez se parece más a la Güemes de Mar del Plata.

--Sí, con algunos matices, pero te acepto el comentario. Bueno, en este caso, los chicos de una conocidísima hamburguesería de calle Yrigoyen al 400, con sucursal en 14 de Julio al 4200, abren una pizzería.

--Excelente. Tirá más data.

--Va a estar ubicada en Alem y 11 de Abril, donde hasta no hace mucho funcionó el restaurante y café Zibá. Así que les enviamos nuestro más sincero deseo de éxito a estos jóvenes emprendedores que siempre van por más en Bahía.

--Ni hablar, me sumo a las felicitaciones para Tomás y Santiago, que comenzaron en 2022 y no paran de crecer. Pero ahora vos seguí tirando info.

--Dale, pero hagamos una cosa, antes de seguir pasándote novedades, dejame ponerle punto final a dos mitos urbanos que están creciendo sin fundamento.

--Bueno, solo espero que no me vengas con temas como el túnel que “unía” los colegios Don Bosco y María Auxiliadora, la noche del Vasco Aranda, el fantasma del Teatro Municipal, etc, etc.

--Jaa... Nooo. Nada que ver. Pero te quiero desmentir ciertos comentarios comerciales que circulan desde hace unos meses.

--Dale. Te escucho.

--Uno es que no se vendió Ferrandi Hermanos ni mucho menos. Desde esa empresa de servicios fúnebres me pidieron aclarar el tema porque se dice que pasó a manos de su competidora Bonacorsi y nada que ver. Te lo comento porque el rumor se hizo cada vez más fuerte y la realidad es completamente distinta.

--Bien, aclarado. ¿Y el otro “mito”?

--El otro tema para aclarar es que no está en venta el conocidísimo hotel de la primera calle O’Higgins.

--¿El que alojó a Carlitos Gardel, en 1933?

--Exacto. Pancho habló con un amigo y le dijo que no está en venta. Sí lo está lo que fue el hotel Nerva, en Chiclana y O’Higgins, los tres pisos superiores.

--Otro edificio histórico.

--Tal cual, Pancho tiene en venta la planta alta del edificio construido en 1907. Su primer propietario fue Antonio Muñiz y se llamó “Casa Amueblada La Central”. Tenía cincuenta habitaciones a todo lujo y en enero de 1914 se habilitó una ampliación a 98 habitaciones y con un nuevo nombre: “La Central Cooperativa del Comercio” con ingreso por Chiclana 87, en los altos de la Casa Muñiz.

--Según cuentan, allí también se alojó Gardel, en 1918.

--Eso dicen, durante una gira con Razzano por el sur provincial, y luego se alojaría en el Muñiz. No sé si sabías pero ambos hoteles fueron unidos en 1925 y así funcionaron hasta 1936, cuando el de la esquina pasa a ser el Hotel Central, de Constantino Caunedo. Luego tuvo otros propietarios.

--Me acuerdo de José Suárez, a quién tuve la suerte de conocer.

--Claro, en los 60 abrió allí el Hotel Nerva y estuvo hasta 1979, cuando se mudó a su flamante Hotel Santa Rosa, en calle Sarmiento, hoy demolido. Pero volviendo al edificio de Chiclana y O’Higgins, allí también funcionó Billares Texas. Hace tiempo la idea del dueño del inmueble era concretar un gran proyecto hotelero uniéndolo con el Muñiz y con salida por avenida Colón, pero las cosas cambiaron.

--Me imagino que la irrupción de los departamentos de alquiler temporario tuvo algo que ver.

--Imaginás bien. Los hoteleros se quejan porque esta es una actividad no regulada que, a diferencia de los hoteles, paga menos impuestos, no requiere personal, etc. Todas cuestiones que ya hemos venido señalando.

--Bueno, a tal punto que un importante hotel tiene en carpeta ampliarse con un edificio de departamentos para alquilar.

--Tal cual. Y esto se va a ir incentivando a medida que se vayan concretando las grandes inversiones anunciadas y las que pronto serán confirmadas.

--Esperemos que no nos vaya a pasar como en Añelo, Vaca Muerta, donde el intendente pidió que quienes vayan a trabajar lleguen con algo seguro y sin sus familias porque la infraestructura y los servicios educativos y médicos están saturados.

--Bueno, no creo que eso vaya a pasar acá en la misma dimensión, pero ojo, es un tema a tener en cuenta porque la ciudad deberá estar preparada.

--Seguro que el tema de las grandes inversiones que tocamos el domingo pasado fue uno de los temas abordados el jueves, durante el agasajo que cuatro empresas del Polo ofrecieron por el Día del Periodista. ¿Walter Garrone se dio una vuelta?

--No sé a quién te referís, pero yo estuve en esa excelente velada que TGS, Pampa Energía, Mega, Unipar organizaron en el salón de eventos de calle Pueyrredón al 200. Y sí, se habló del tema, sobre todo del crecimiento industrial de cara a los próximos años.

--Bueno, veo que seguiste de cerca todos estos temas sin fijarte en las abundantes exquisiteces que, según mis fuentes, abundaron en la celebración, je, je. Sigamos.

--Por supuesto. Bueno, cambiando te tema, hace un tiempo comentamos que estaban en venta dos importantes propiedades del Banco Galicia. ¿Te acordas?

--Sí, mencionamos que por el inmueble de calle Donado y Chiclana (ex Banca Nazionale del Laboro y HSBC), piden un palito y medio de dólares y por el de Colón y Terrada unos 390 mil verdes.

--Bien, pero parece que hubo cambio de planes. Según me comentó el Colo del Noroeste, la hermosa casona de avenida Colón va a ser utilizada por Galicia Seguros, a tal punto que ya están en plena obra de readecuación para el nuevo uso.

--Anotado. ¿Te parece que pida otro par de cortados y seguimos? Supongo que la situación comercial sigue sin muchas variaciones pero algo nuevo seguro tenés.

--Dale, pedite otra ronda. En cuanto al comercio la situación sigue estancada y un dato muy interesante, que me comentó mi amigo PP, es que en su rubro, repuestos automotor y herramientas, la situación es preocupante.

--¿Qué te dijo?

--Que hubo importaciones por encima del consumo normal y habitual, entonces muchos comercios se encuentran ahora con un exceso de oferta y sin demanda. Atenti con eso. Pero si me dejás te comento algo sobre una modalidad que están usando algunos comerciantes para hacerle frente a la crisis.

--Claro. Avanti.

--La alternativa que gana terreno es la de un shop in shop, una suerte de negocio dentro de otro negocio, fórmula que permite reducir costos y aprovechar el flujo de clientes ya existente.

--¿Tenés algún caso concreto?

--Varios, pero el último es el de Mariel, que me acaba de escribir a mi correo jflorin@lanueva.com para comentarme que con su comercio de indumentaria femenina se muda de Mitre al 800 a la planta alta del local que ocupa una conocidísima peluquería de calle Sarmiento al 500. Ahí tenés un ejemplo..

--Bien,estaremos atentos a estas nuevas modalidades. Mientras tanto, sigue la construcción de locales comerciales en los barrios.

--Es verdad, lo que hemos hablado tantas veces, los centros comerciales vecinales. El otro día pasé por calle 14 de Julio y pude ver de cerca esta nueva realidad.

--Ese es un caso. te apuesto que en no muchos años todo el tramo entre el cementerio y circunvalación va a quedar lleno de comercios. Acordate.

--Puede ser, no lo discuto. ¿Trajiste algún dato de ese sector?

--Te he venido comentando de la construcción de numerosos locales en esa avenida, pero hoy te conseguí data de la esquina de Rincón y Remedios de Escalada, creo que eso es barrio Sánchez Elía.

--Contame.

--Si pasás vas a ver que está ya casi finalizada la construcción de un complejo de locales comerciales.

--¿Tenés más datos?

--Mirá, por el momento no sé quién es el inversor, pero son seis locales comerciales, vidriados, todos muy similares, pero sin duda van a cambiar la fisonomía del lugar.

--Otro tema que me parece importante es la apertura, en la ciudad de Buenos Aires, de un nuevo local de la gente de Ferreira.

--No sabía nada. ¿A ver?

--Abren un local de la reconocida empresa de calzado Skechers. Ojo, no me vas a decir que no la conocés porque más de una vez te vi con zapatos de esa marca.

--Sí, claro. Te digo más. Es una famosa marca estadounidense surgida a principios de los 90 en California y el término no tiene un significado literal en el diccionario. Se trata de un nombre de fantasía elegido por su fundador, el cual deriva de una jerga y se pronuncia igual que la palabra en inglés sketcher, que significa “persona inquieta” o “curiosa”.

--Bueno, lo concreto es que al lado de Basket Capital, que está en avenida Cabildo al 2000, pleno barrio de Belgrano, ahora abren este local, exclusivo para Argentina.

--Che, te cambio de tema porque quiero decirte algo que no te va a gustar...

--¡Uh! ¿Qué paso?

--Siempre venís con primicias, pero esta vez te madrugó el intendente de Bahía Blanca. El domingo pasado hizo un anuncio muy importante para Cerri, durante el acto por el 150° aniversario de la localidad.

--¿Sabés qué? Tenés razón. Pero para que veas que siempre intento estar un paso adelante, te voy a dar más detalles sobre ese anuncio, seguramente te referís a la ampliación del Centro de Salud de Cerri.

--Exacto. A ver si te animás y nos contás algo distinto.

--Me extraña, José Luis. Ese centro de salud, ubicado frente al cuartel de bomberos voluntarios, va a incorporar un nuevo sector de Guardia y Emergencias. La obra contempla la construcción de 277 m² cubiertos y 72 m² semicubiertos.

--No esperaba menos de vos.

--Ja, ja. Esperá que hay más. La Guardia contará con una sala de espera, baños públicos y dos consultorios, uno de ellos destinado a Triage. Por su parte, el sector de Emergencias tendrá un acceso directo para personas con riesgo de vida y estará equipado con una sala de Shock Room y una sala de observación con capacidad para tres camas, entre otros espacios clave que el centro de salud viene necesitando.

--Tremendo y muy necesario para la gente de Cerri.

--Sin duda. Y otro dato más importante: una reconocida empresa de energía —la de las tres letras— será parte de este proyecto, acompañando a la comunidad en iniciativas de carácter social. Te destaco lo de esta compañía porque se trata de un proyecto en serio, de algo concreto y duradero que va a beneficiar directamente a la población.

--¿Algo más? ¿Nada cultural?

--Una breve. El martes, a las 19.30, en el Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel, de calle Laprida al 200, habrá una disertación técnica e històrica a cargo de Carlos Benítez, María Palma Nazzaro y Raúl Degásperi, sobre música y tango. También habrá una actuación musical de Cecilia Lorefice y presentarán una fonola recuperada. La entrada es libre y gratuita.

--Agendado. Bueno, ¿vamos levantando campamento?

--Dale, zarpemos, José Luis, pero antes de irnos un saludo a todos los papás en su día y un abrazo al Cielo a los que ya no están con nosotros.

--Por supuesto, Juan, hasta el próximo domingo.