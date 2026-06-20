Se incendió una cosechadora en un establecimiento rural cerca de Fra-Pal

Esta tarde se registró un incendio de maquinaria rural en un establecimiento rural. El hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 51, en cercanías a Fra-Pal.

Según informó el medio El Orden, por causas que se desconocen, se inició el incendio de una cosechadora que realizaba tareas en el lugar.

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Si bien no se registraron personas heridas, las llamas alcanzaron la totalidad de la maquinaria y las péridas materiales fueron totales.

Para controlar el siniestro y evitar que el fuego se propague, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saldungaray.