Patagones: se incendió un auto en el centro de la ciudad

Una dotación del cuartel de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones acudió a un principio de incendio vehicular que se desarrolló en el estacionamiento de la casa central de Uniccop, en la calle España al 100 del centro maragato.

La alerta se dio pasadas las 17.30 y los servidores públicos asistieron a realizar los controles protocolares, en un Fiat Siena, ya que en parte el inconveniente se había comenzado a subsanar con extinguidores.

El hecho hizo que varios curiosos se agolparan en el lugar, más teniendo en cuenta el movimiento a esa hora, en vísperas del día del padre.