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¡Comodoro está de fiesta! Gimnasia es campeón de la Liga Nacional 2025-2026

El verde superó a Quimsa, 68 a 56 y selló la serie 4-2.

El festejo del campeón. Foto: LN.

(Noticia en desarrollo)

Gimnasia (Comodoro) derrotó esta noche a Quimsa, 68 a 56 y consiguió su segundo título de Liga Nacional.

El verde había iniciado 3-0 la serie, aunque los santiagueños reaccionaron y se pusieron 3-2, aunque no le dio para más.

Sebastián Carrasco fue el MVP de las finales.

El chileno fue la figura con 19 puntos, seguido por 14 de Carlos Rivero y hubo 10 de Anyelo Cisneros.

En la visita no alcanzaron los 13 puntos de Tyren Johnson y los 12 de Brandon Robinson.

Las estadísticas del partido

La primera vez de Gimnasia había sido en la temporada 2005/06 (en aquella oportunidad venció a Libertad de Sunchales, también por 4 a 2).

Coronando una temporada que finalizó de la mejor manera, Pablo Favarel fue elegido el mejor entrenador y el estadounidense Kenneth Horton, a los 36 años, jugó su último partido como profesional.

Todo esto fue motivo para que el Socios Fundores se vistiera fiesta. 

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