Curazao sumó un punto histórico ante Ecuador y lo celebró a lo grande: con Máxima y toda la Realeza

Histórico primer punto de Curazao ante Ecuador en el empate 0 a 0 que tuvo como figura a Eloy Room, arquero de la selección que participa por primera vez en la Copa del Mundo.

A lo largo del encuentro, el golero tuvo alrededor de 15 atajadas a lo largo de 90 minutos, impidió que "La Tri" anotará y complicando su clasificación a la siguiente ronda.

Con esta igualdad Alemania se aseguró la clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo, instancia que no alcanzaba desde el Mundial de 2014 en Brasil. 2018 y 2022 quedo eliminado en Fase de Grupos.

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Para la última fecha Ecuador se enfrenta a Alemania y Curazao se medirá ante Costa de Marfil, ambos jugarán jueves 25 desde las 17, buscarán quedar tercero a la espera del resultado del resto de los grupos.

*Festejo

Esto histórico resultados valió un gran festejo en el vestuario de Curazao, donde se sumaron la Reina Máxima y el Rey Guillermo de Países Bajos.

Los caribeños son un país constituyente perteneciente al Reino neerlandés junto a los Países Bajos, Aruba y San Martín

*La tabla

Así están las posiciones del grupo: 1°) Alemania, 6 puntos: 2°) Costa de Marfil, 3; 3°) Ecuador, 1 y 4°) Curazao, 1.