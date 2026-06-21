Japón goleó a Túnez en el partido 1000 del Mundial, consiguió un récord y se ilusiona

Japón venció esta madrugada a Túnez, consiguiendo así su primer punto en esta edición del Mundial 2026 en el partido número 1000 de la cita máxima.

El elenco asiático se impuso por 4 a 0 en el estadio de Monterrey.

Los goles de la victoria los marcaron Daichi Kamada (a los 4 minutos), Ayase Ueda (a los 31 y 83 minutos) y Juya Ito (69m.).

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Con este éxito, Japón llegó a los cuatro puntos en su grupo, ya que en la primera fecha había igualado con Países Bajos (2 a 2), que también acumula 4 unidades.

Además, el triunfo por 4 a 0 eliminó a Túnez, que había despedido a su entrenador tras la primera fecha, y significó la mayor diferencia conseguida por Selección asiática en un Mundial.

La última fecha del Grupo se jugará el jueves 25 a partir de los 20 y tendrá los siguientes cruces: Túnez-Países Bajos y Japón-Suecia.

*La tabla

Así están las posiciones del grupo: 1°) Países Bajos, 4 puntos; 2°) Japón, 4; 3°) Suecia, 3; 4°) Túnez, 0.