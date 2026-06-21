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Trágico choque en la Ruta 3: un automovilista falleció y su acompañante resultó gravemente herida

La violenta colisión entre un auto y un camión se produjo poco después de las 20 en el kilómetro 598, en inmediaciones de Coronel Dorrego.

Foto gentileza FM Manantial 97.3 MHz

Un automovilista falleció esta noche y su acompañante resultó gravemente herida como consecuencia de un violento choque en el kilómetro 598 de la Ruta Nacional 3, en inmediaciones al acceso a la localidad de Coronel Dorrego.

El trágico hecho sucedió cerca de las 20.15 cuando, por causas que se investigan, colisionaron un VW Bora que se desplazaba en sentido Dorrego-Bahía Blanca con un camión Scania.

De acuerdo con la información de FM Manantial 97.3 MHz, el auto habría atropellado previamente a un caballo que se encontraba sobre la ruta y, debido a esta situación, perdió el control e impactó contra el camión.

Al arribar los equipos de emergencia, se constató que dos ocupantes del Bora -identificados como Jonathan Noriega, de 34 años, oriundo de Dorrego, y Virginia Yanil Manella, de 35, oriunda de Bahía Blanca- quedaron atrapados en el habitáculo.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto con personal médico y ambulancias que llevaron adelante las labores de asistencia y traslado de la joven a un centro médico .

El Scania, en tanto, era manejado por Juan Alberto Contreras -de 48 años y domiciliado en Bahía- quien resultó ileso.

Los vehículos quedaron sobre la calzada, aunque la circulación en el sector no se encuentra totalmente interrumpida. (Con información de FM Manantial)

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