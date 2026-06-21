Dorreguenses Unidos, la ONG que nació por una promesa, tendrá su sede propia

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Los chicos de la Escuela Técnica de Coronel Dorrego, con la tutoría de la profesional Graciela González, están armando un plano tentativo de un espacio que cumpliría el sueño de la asociación Dorreguenses Unidos: tener la sede propia.

Esta Asociación nació gracias a una promesa que Andrea Candelma realizó en un momento muy especial de su vida y que decidió cumplir: juró que dedicaría su vida a ayudar. Y así fue.

Desde 2020 comenzó a liderar con entusiasmo una movida solidaria que con el tiempo se transformó en una entidad.

Finalmente, luego de mucho esfuerzo y trayectoria, la institución solidaria que brinda su apoyo a la población más vulnerable, logró obtener un terreno fiscal sobre el cual podrá funcionar su futuro edificio.

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En este espacio se llevarán a cabo todas las actividades pero además está previsto dar amparo a personas en situación de vulnerabilidad en casos de urgencia y de manera provisoria, como podría llegar a ser el caso de mujeres que sufren violencia de género.

A esta noticia tan esperada se sumó también la posibilidad de ser parte del redondeo solidario de la Cooperativa Obrera, programa a través del cual con cada compra la gente tiene la posibilidad de colaborar con la institución.

Dorreguenses también trabaja de forma articulada con Cáritas Parroquial y la secretaria de Desarrollo Humano para brindar una ayuda adecuada a las necesidades de cada familia.

Además, dentro de la institución funcionan grupos como el de las tejedoras que realizan frazadas y las donan para que nadie pase frío en el invierno.

Todo esto va de la mano de la entrega de alimentos, en la que se da prioridad a adultos mayores, la mayoría jubilados, y madres solas con hijos.

Por otra parte también se entrega mobiliario desde el área de Vivienda a quienes lo necesitan gracias a donaciones de la comunidad, así como medicaciones que haya que conseguir de forma urgente.

Cada viernes Claudia Lema da clases particular a los chicos y Andrea Candelma, lleva adelante un Taller de Mandalas para favorecer la expresión de aquello que quizás cuesta poner en palabras, fomentar la tranquilidad y propiciar la conexión.

Asimismo Yamila Dip experta en informática brinda su ayuda para armar currículum vitae a la gente que está en una búsqueda laboral para que pueda mejorar su oportunidad de conseguir empleo.

"Hay muchísima demanda de alimentos, mucha necesidad y los adultos mayores son los más castigados porque no llegan a fin de mes"; comentó Candelma.

Para la entrega de alimentos se realiza una encuesta social.

"Tenemos los estantes llenos de ropa. La comunidad siempre dona y no nos falta nada"; dijo.

Dorreguenses cuenta con area de blanco, de bebé, ropa de fiesta, calzado y camperas en todos los talles.

La entidad se encuentra ahora pensando en iniciar proximamente una campaña para conseguir materiales de construcción para seguir apostando a este proyecto que tanto creció y sigue apostando a la empatía y solidaridad.