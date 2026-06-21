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DUBa. clasificó al Súper 8, al disputarse la segunda instancia de la Liga Nacional

El representante bahiense se trajo de La Matanza un triunfo y una derrota.

El plantel de DUBa. Foto: DUBa.

DUBa, aseguró su clasificación al Súper 8, donde están los mejores del país, tras su participación en La Matanza, Buenos Aires, correspondiente a otra instancia de la Liga Nacional de Básquetbol, en silla de ruedas.

El representante bahiense le ganó el primer juego ante el local CEDIMA, 54 a 40, y perdió el segundo ante ADU (San Fernando), 82 a 37.

El Súper 8 comenzará en agosto -clasificatorio al Final Four- y aún no se definieron todos los participantes debido a que resta disputarse un cuadrangular.

Esta fue la segunda participación en el año de DUBa. Anteriormente había obtenido los mismos resultados frente a estos rivales, cedido frente a ADU, 69 a 44 y superado a CEDIMA, 37 a 35.

El plantel

Juan Ignacio Celiz

Daniel Plotequer 

Rodolfo Coronel

Iván Carballo

Tomás Mansilla

Julio Echavarría

Aldo Serra

Daiana Alfaro

Andoni Irazusta

Daniel Buccile

DT: Juan Dobal. AT: Franco Cardone. PF: Katerine Lara.

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