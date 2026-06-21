DUBa. clasificó al Súper 8, al disputarse la segunda instancia de la Liga Nacional

DUBa, aseguró su clasificación al Súper 8, donde están los mejores del país, tras su participación en La Matanza, Buenos Aires, correspondiente a otra instancia de la Liga Nacional de Básquetbol, en silla de ruedas.

El representante bahiense le ganó el primer juego ante el local CEDIMA, 54 a 40, y perdió el segundo ante ADU (San Fernando), 82 a 37.

El Súper 8 comenzará en agosto -clasificatorio al Final Four- y aún no se definieron todos los participantes debido a que resta disputarse un cuadrangular.

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Esta fue la segunda participación en el año de DUBa. Anteriormente había obtenido los mismos resultados frente a estos rivales, cedido frente a ADU, 69 a 44 y superado a CEDIMA, 37 a 35.

El plantel

Juan Ignacio Celiz

Daniel Plotequer

Rodolfo Coronel

Iván Carballo

Tomás Mansilla

Julio Echavarría

Aldo Serra

Daiana Alfaro

Andoni Irazusta

Daniel Buccile

DT: Juan Dobal. AT: Franco Cardone. PF: Katerine Lara.