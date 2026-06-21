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Mundial FIFA 2026.

El bahiense Facundo Tello fue designado para otro partido del Mundial

Será el segundo en esta edición y el quinto en su historia.

Fotos: Archivo-La Nueva.

El bahiense Facundo Tello fue designado como juez principal para otro encuentro del Mundial 2026.

El árbitro local impartirá justicia en el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur, que se jugará el miércoles a las 22, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A.

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Facu estará acompañado por su dupla habitual, los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El cuarto, en tanto, será Andrés Rojas, de Venezuela.

Se tratará del segundo encuentro para el bahiense en esta edición, ya que debutó en el duelo entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, en el que estrenó una nueva regla.

Además, será su quinta experiencia mundialista, tras pitar en tres juegos de Qatar 2022.

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