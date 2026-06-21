El bahiense Facundo Tello fue designado para otro partido del Mundial

El bahiense Facundo Tello fue designado como juez principal para otro encuentro del Mundial 2026.

El árbitro local impartirá justicia en el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur, que se jugará el miércoles a las 22, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A.

Facu estará acompañado por su dupla habitual, los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El cuarto, en tanto, será Andrés Rojas, de Venezuela.

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Se tratará del segundo encuentro para el bahiense en esta edición, ya que debutó en el duelo entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, en el que estrenó una nueva regla.

Además, será su quinta experiencia mundialista, tras pitar en tres juegos de Qatar 2022.