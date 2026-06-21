Energía eléctrica: la Provincia destinará casi $ 4.100 millones para una obra en la zona

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires licitará la construcción de una nueva estación transformadora y una línea de energía eléctrica de 36,5 kilómetros de extensión en el distrito de Adolfo Alsina, con una inversión total cercana a los 4.100 millones de pesos.

Las ofertas de las empresas interesadas se conocerán el 7 de julio; antes, el 25 de este mes, podrán recorrer la zona de la obra para evaluar in-situ los trabajos a efectuar.

La obra consistirá en la construcción de una nueva estación transformadora de rebaje 33/13,2 kV, 1 MVA, de plataforma aérea, en la localidad de Villa Maza.

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Además, se ejecutará el tendido de una nueva línea aérea de media tensión, de 36,46 kilómetros de longitud. Esta línea vinculará la nueva estación transformadora con la ET Leubucó, que ya se encuentra operativa.

“Una vez finalizada la obra que se licita, la misma pasará a dominio de la empresa distribuidora EDES, la que tendrá a su cargo la operación y el futuro mantenimiento”, se aclaró.

“La determinación en la ejecución de la presente obra se fundamenta en la premisa del abastecimiento eléctrico a pequeños distribuidores municipales y/o localidades dispersas o de baja densidad de población, las cuales no se encuentran incluidas en los planes de inversión de la Distribuidora Provincial concesionada”, se informó.

El proyecto apunta a resolver la inestabilidad del abastecimiento de energía eléctrica a la Cooperativa Eléctrica de Villa Maza, distribuidora local del servicio. La entidad sufre bajos niveles de tensión, sobre todo en períodos de consumo pico, provocada por la indisponibilidad de redes.

Para ello, en primera instancia, se efectuará el tendido de la línea de media tensión desde la ET Leubucó hacia Villa Maza. Será una línea aérea en simple terna, con una longitud aproximada de 36,46 kilómetros.

Esa línea culminará en una estación transformadora de tipo rural a la intemperie, sobre plataforma aérea, con un transformador de potencia de 33/13.8 - 1 MVA sin regulación automática de tensión.

Esta ET estará ubicada a la vera de la calle 20 de Julio, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Villa Maza.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución total de 458 días (unos 15 meses), a partir de la firma del acta de inicio de obra por parte de la Provincia y la firma contratista.

Además, se estableció como plazo de garantía por toda la obra un período de 183 días contados desde la fecha del acta de recepción provisoria.