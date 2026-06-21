Serena Williams, a los 44 años, volverá a jugar sobre el césped de Wimbledon

La histórica tenista estadounidense Serena Williams, una de las mejores de todos los tiempos en la rama femenina, recibió una invitación y volverá a disputar el cuadro de singles del Grand Slam de Wimbledon.

La jugadora de 44 años regresará a jugar sobre el césped en el que fue campeona en 13 oportunidades, siete de ellas en el cuadro de singles.

Con 858 victorias en su historial individual, Serena volverá al circuito singlista tras cuatro años, habiéndose retirado en primera instancia en el US Open de 2022.

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El mundo del tenis verá el regreso de una de las mejores jugadoras de la historia, ya que la recordada Serena Williams volverá al circuito profesional a los 44 años.

La segunda tenista femenina con más Grand Slams conseguidos a nivel individual, con 23 conquistas entre 1999 y 2017, recibió una invitación de parte del prestigioso torneo de Wimbledon para situarse en el cuadro principal, a la espera de la confirmación de su primera rival.

Serena Williams fue una tenista que marcó una generación en el deporte blanco.

La nacida en Florida que se estrenó en el primer lugar del ranking en 2002, con tan solo 20 años, dominaba todas las facetas del juego y se destacaba por un saque potentísimo y una derecha de gran velocidad, con la que se imponía por encima de todo el circuito femenino y que le permitió alzar 73 títulos a nivel WTA.

Algunos años después de su retiro, en 2025, surgió la noticia de que la gran tenista norteamericana había vuelto a hacerse un testeo antidopaje, un requerimiento obligatorio para ser parte del circuito, y su regreso al tenis profesional fue confirmado por ella misma el primero de junio de este año.

Luego de disputar dos torneos doblistas en la gira de césped, en Londres y Berlín y acompañada de la canadiense Victoria Mboko en el primero de ellos y la checa Karolina Muchova en el segundo, Williams acumuló dos partidos y pudo ganar el primero de ellos, por 7-6 (2) y 6-2 ante la pareja compuesta por Erin Routliffe y Nicole Melichar, una de las favoritas del certamen.

Su regreso a Wimbledon será especial por más de un motivo. Además de ser su primer partido singlista en casi cuatro años, la estadounidense también recibió una invitación para el cuadro de dobles, en el que volverá a hacer equipo con su hermana Venus, de 46 años, otra destacada jugadora de la rama femenina.

Las hermanas Williams, que acumulan 99 títulos individuales entre ambas, volverán a hacer equipo por primera vez desde el mencionado US Open de 2022, en un momento que sin dudas quedará entre los mejores de la temporada, al tratarse del regreso de dos leyendas del deporte.