Qué dijo Scaloni de Austria, la falsa noticia sobre Jorge Messi y las pausas de hidratación

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, catalogó al próximo enfrentamiento ante Austria como un duelo “complicado”, al valorar que el rival también ganó el primer partido y ha hecho “una gran clasificación”.

El DT aseguró que Austria “va a buscar el arco de enfrente”, con formas distintas a las mostradas por Argelia, y consideró que va a ser un partido “entretenido para el público”.

El combinado nacional se presentará este lunes, desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Además, Scaloni se refirió a la falsa noticia del fallecimiento del padre del astro argentino Lionel Messi, al asegurar que el grupo se mantuvo “bien”, que pudo sacar adelante la situación y sentenció: “sobre este tema prefiero no agregar nada más”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, el entrenador nacional se refirió a una de las grandes novedades de la cita mundialista: las pausa de hidratación.

"Las condiciones de calor y que se pare el partido constantemente a lo mejor eso eso le de una mano al equipo teóricamente más débil. Porque eso le da tiempo recuperar, a acomodar, cosas que antes no había", analizó.

"Se hace un poco cortado el partido", remarcó.

"Eso de cuatro tiempos parece real. Nosotros en el entretiempo, en el vestuario, tenemos 3 minutos, entre que van y vuelven, tres minutos y medio. Y ahí (en las pausas) se para tres minutos. Así que bueno.. se ha hecho y acá estamos para mandar", redondeó.