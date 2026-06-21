Detienen a una mujer por intento de homicidio en Darregueira

Una mujer fue detenida en las últimas horas en Darregueira, luego de que se constatara que había intentado matar a otra ocasionándole heridas en el cuello con una cuchilla.

Se trata de Mónica Farías, de 49 años.

Según se informó, en la mañana del viernes, esta persona agredió a una mujer de 44 años en su domicilio, utilizando un elemento punzocortante para causarle lesiones a la altura del cuello, poniendo en riesgo su vida, y luego se retiró del lugar.

Sin embargo, gracias al accionar de terceros que socorrieron a la víctima, esta fue trasladada al Hospital de Darregueira, donde recibió atención por sus heridas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este marco, el sábado se llevó a cabo el allanamiento en la vivienda de Farías y su detención. Además, se secuestró la cuchilla de tipo carnicero utilizada en la agresión.

La carátula es tentativa de homicidio.