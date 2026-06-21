Detienen a una mujer por intento de homicidio en Darregueira
La agresión ocurrió en la mañana del viernes en el domicilio de la víctima.
Una mujer fue detenida en las últimas horas en Darregueira, luego de que se constatara que había intentado matar a otra ocasionándole heridas en el cuello con una cuchilla.
Se trata de Mónica Farías, de 49 años.
Según se informó, en la mañana del viernes, esta persona agredió a una mujer de 44 años en su domicilio, utilizando un elemento punzocortante para causarle lesiones a la altura del cuello, poniendo en riesgo su vida, y luego se retiró del lugar.
Sin embargo, gracias al accionar de terceros que socorrieron a la víctima, esta fue trasladada al Hospital de Darregueira, donde recibió atención por sus heridas.
En este marco, el sábado se llevó a cabo el allanamiento en la vivienda de Farías y su detención. Además, se secuestró la cuchilla de tipo carnicero utilizada en la agresión.
La carátula es tentativa de homicidio.