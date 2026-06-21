Una joven de 20 años, en estado reservado luego de un choque en Punta Alta

Una mujer de 20 años debió ser hospitalizada en estado reservado en Punta Alta, luego de un accidente de tránsito entre una moto y un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 del domingo, en San Martín y Avellaneda.

En ese lugar chocaron una moto Corven Triax, al mando de un joven de 21 años acompañado por la muchacha de 20, y un Toyota Etios conducido por un menor de 17 años.

Como consecuencia de los golpes, la mujer fue derivada al Hospital Naval Puerto Belgrano, donde se encuentra internada en estado reservado.

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Intervienen la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1. La carátula es lesiones culposas.