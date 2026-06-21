Bielsa criticó las pausas de hidratación: “No le agregan nada y le quitan mucho”

El entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a cuestionar una de las medidas más discutidas del Mundial 2026 y apuntó directamente contra las pausas de hidratación obligatorias implementadas por la FIFA.

En la conferencia de prensa previa al partido que Uruguay disputará este domingo frente a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H, Bielsa aseguró que la decisión altera la esencia del juego y sostuvo que “no le agregan nada y le quitan mucho” al fútbol.

La FIFA dispuso para esta Copa del Mundo una interrupción de tres minutos cerca del minuto 22 de cada tiempo en todos los encuentros, independientemente de las condiciones climáticas o de si los estadios son cubiertos.

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La medida fue presentada como una forma de proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas que pueden registrarse en Estados Unidos, México y Canadá, aunque también abrió la puerta a nuevos espacios comerciales y publicitarios.

Bielsa fue contundente al referirse al impacto de esta innovación: “Según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho”, afirmó el entrenador de la Celeste.

El rosarino profundizó su postura y dejó entrever que la medida responde a intereses ajenos al juego: “Cuando se dividió en cuatro el partido, no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones”, expresó.

Para el técnico uruguayo, las interrupciones modifican el ritmo natural de los encuentros y alteran una dinámica que históricamente formó parte de la esencia del deporte.

La polémica no se limita a los entrenadores ya que las pausas de hidratación también generaron malestar entre jugadores e hinchas y en numerosos encuentros del Mundial, el público reaccionó con silbidos y abucheos cuando los árbitros detuvieron las acciones.

Además, varios protagonistas consideran que estos cortes permiten reorganizaciones tácticas que pueden cambiar el desarrollo emocional y estratégico de los partidos.

La medida tampoco es completamente nueva debido a que antes de su aplicación en el Mundial 2026 ya había sido utilizada en competiciones continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque en esta edición de la Copa del Mundo adquirió una dimensión mucho mayor por su obligatoriedad en todos los encuentros.