Femenino: 9 de Julio ganó en el cierre de fase regular y cruzará con Estudiantes (Olavarría)

Contundente fue la victoria del equipo bahiense. Foto: captura de pantalla.

9 de Julio cerró con victoria la fase regular de la Liga Provincial Femenina, superando este mediodía a Platense (La Plata), como visitante, 81 a 49.

En los otros dos partidos de la fecha, Quilmes (Mar del Plata) venció a Estudiantes (Olavarría), 86 a 39 y Peñarol a Hogar Social Berisso (La Plata), 38 a 33.

De esta manera, Quilmes (1º) y Peñarol (2º) clasificaron directamente al cuadrangular final.

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Mientras que los cruces para completar los cuatro serán 9 de Julio (3º)-Estudiantes (6º) y Hogar Social (4º)-Platense (5º).

Los ganadores de estas series, que se jugarán al mejor de tres (1-2) clasificarán al cuadrangular final que otorgará tres plazas para la Liga Nacional.

La síntesis:

Platense (49): A. Lugones (1), A. Chubrega (12), M.P. Arguero (9), M. Gómez (2), A. Kuligowski (11), fi; A. De los Santos, N. Jaime (12), C. Balda (1), E. Aceto (1) y M. Serino. DT: Lucas Bucchino.

9 de Julio (81): I. Larrasolo (16), E. Fernández (12), I. Corvalán (9), V. Martín, I. Sorzini (6) fi; D. Álves (11), A. Maurer (3), M.V. Flores (10), T. Nieva (5) y M. Bussetti (9). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Platense, 17-16; 28-37 y 39-58.

Árbitros: Sebastián Ramírez y Lautaro Palacios.

Cancha: Platense.

El video del partido: