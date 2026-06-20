Orgullo para Goyena: una investigación estudiantil sobre el agua llegó a la final de un prestigioso certamen nacional

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Ezequiel Martínez Estrada” de Goyena volvió a destacarse a nivel nacional gracias al trabajo realizado por los estudiantes Santino Schmidt y Faustina Schoenfeld, quienes participaron en el Premio Argentino Junior del Agua 2026, organizado por AIDIS Argentina.

Su investigación, orientada a promover una producción agropecuaria más sustentable mediante el análisis de la calidad del agua utilizada en los establecimientos rurales, fue seleccionada entre los cinco proyectos finalistas del certamen, compartiendo esa instancia con otros cuatro trabajos provenientes de distintos puntos del país. Finalmente, otro proyecto obtuvo el derecho de representar a la Argentina en la instancia internacional que se desarrollará en Suecia durante la Semana Mundial del Agua.

El trabajo fue acompañado por los ingenieros Betina Rocha y Miguel Mascaró y consistió en realizar estudios fisicoquímicos para evaluar la aptitud del agua destinada al riego, el consumo animal y la aplicación de herbicidas, considerando además su impacto social, económico y ambiental.

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En diálogo con La Nueva., el profesor Miguel Mascaró explicó el alcance de la iniciativa.

—¿Qué necesidad o problemática buscaban resolver en la comunidad?

—Detectamos que muchos productores agropecuarios del partido de Saavedra utilizan el agua para riego, consumo animal y aplicación de herbicidas sin realizar previamente análisis de calidad. Esto puede generar pérdidas económicas, menor eficiencia productiva, problemas ambientales y un uso inadecuado del recurso hídrico.

Frente a esta situación, nuestro proyecto buscó brindar información científica que permita conocer la calidad del agua disponible en cada establecimiento y orientar su uso más adecuado. A través de análisis fisicoquímicos, la elaboración de un mapa digital y una página web informativa, procuramos que los productores puedan tomar decisiones más eficientes, sustentables y responsables, optimizando la producción agropecuaria y contribuyendo al cuidado del ambiente.

—Más allá de los resultados obtenidos, ¿qué fue lo más valioso que aprendieron los estudiantes durante el proceso de investigación?

—Lo más valioso fue comprender que la calidad del agua influye directamente en la producción agropecuaria, en el ambiente y en la calidad de vida de las personas. Aprendimos a aplicar el método científico en situaciones reales, realizar análisis de laboratorio, interpretar resultados, entrevistar especialistas y comunicar información técnica de manera accesible para la comunidad.

También desarrollamos una mayor conciencia sobre la importancia de utilizar los recursos naturales de forma responsable y sostenible.

—¿Qué impacto cree que este trabajo puede tener en la producción agropecuaria de la región?

—Este trabajo puede ayudar a que los productores incorporen el análisis de calidad de agua como una herramienta habitual para la toma de decisiones. Conocer previamente las características del agua permite elegir el uso más adecuado para cada caso, mejorar la eficiencia en el riego, optimizar las aplicaciones de herbicidas y garantizar agua segura para el ganado.

Esto puede traducirse en una reducción de costos, un aumento de la productividad, una menor contaminación ambiental y una producción agropecuaria más sustentable en el partido de Saavedra y la región.

Más allá del resultado final del concurso, el reconocimiento obtenido por los estudiantes de Goyena pone en valor el trabajo científico desarrollado en las escuelas agropecuarias y demuestra cómo la investigación aplicada puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la producción y cuidar uno de los recursos más importantes: el agua.