Lo pidió un ídolo del club y el puntaltense Marcelo Escudero seguirá como DT de la Reserva de River

En los últimos días hubo cambios de planes y River Plate definió una situación clave para la estructura de las divisiones inferiores del club: Marcelo Escudero continuará en su cargo como DT de la Reserva por expreso pedido Enzo Francescoli, quien manifestó su total respaldo al entrenador puntaltense frente a las negativas de algunos integrantes de la Comisión Directiva.

El orientador puntaltense permanecerá en su puesto luego de que se disiparan los trascendidos sobre su alejamiento de la institución de Núñez.

Enzo Francescoli se reunió con el presidente Stefano Di Carlo para manifestarle su intención de mantener a quien se consagró campeón con el equipo juvenil en la Copa Proyección 2024 y del Trofeo de Campeones de ese mismo año. El apoyo del secretario técnico fue el factor determinante para asegurar la permanencia tras una gestión que ha priorizado la formación de futbolistas para el plantel profesional conducido por Eduardo Coudet.

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Desde su asunción a principios de 2023, “Pichi” ha dirigido a la Reserva en 103 oportunidades, acumulando en ese lapso 57 victorias, 22 empates y 24 derrotas. Estas estadísticas reflejan la regularidad de un proceso que ha logrado sostener al Más Grande en los primeros planos de las categorías formativas de la AFA.

Cabe destacar que en este 2026, el técnico también contó con un breve interinato de un partido en el primer equipo tras la salida de Marcelo Gallardo. En aquella ocasión, el conjunto de Núñez empató 1-1 contra Independiente Rivadavia antes de la designación del Chacho Coudet, quien actualmente prepara la pretemporada que iniciará el 21 de junio en Alicante.

Actualmente, el equipo dirigido por Marcelo Escudero se ubica en la tercera posición de la Zona A con 28 puntos. El rendimiento colectivo ha sido uno de los pilares del respaldo dirigencial, permitiendo que varios juveniles comiencen a ser considerados como piezas de recambio para las competencias continentales que afronta el club en el estadio Más Monumental. De esta manera, el proyecto deportivo de las inferiores mantiene su rumbo sin modificaciones en la conducción táctica de la categoría preliminar.

Este miércoles, la Reserva de River, bajo la conducción de Marcelo Escudero, buscará clasificarse a los cuartos de final del Torneo Proyección Apertura 2026 cuando se enfrente a Banfield.