Provincial U13: Bahía Blanca ganó de punta a punta en La Plata

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Bahía Blanca se consagró campeón Provincial U13 masculino este mediodía, al vencer en la final al local La Plata, por 79 a 59.

De esta manera el seleccionado bahiense se quedó con el primer torneo del año.

Bahía completó su recorrido cosechando cuatro triunfos, dos de la zona Sur frente a Olavarría (82-31) y Mar del Plata (81-56), y el cruce en semifinales ante Junín (78-49).

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La Plata (59): L. Pascuas (2), B. Salas (6), T. Cappellucci, S. Bernal (12), M. Vera, K. Coste (8), B. Santucho (8), J.V. Gonnet (5), A. Gil (8), S. Hoses (10), M. Raffa y J.M. Cachafeiro. DT: Diego Ebra.

Bahía Blanca (79): Ramiro Maggi (11), Romeo Fiadarón, Eugenio Genitti (5), Dante De Simón (20), Manuel Martínez (4), Bautista González (7), Marlo Maceratesi (3), Gianluca Gatti (9), Juan Manuel Majka (11), Martiniano Quinteros (4), Gonzalo Calixto (3) y Mateo Iannamico (2). DT: Luciano Vecchi.

Cuartos: La Plata, 13-27; 24-53 y 46-66.

Cancha: Universal.

El plantel

Mateo Iannamico (Argentino)

Timoteo Zenis (Ateneo)

Romeo Fiadarón (Bahiense)

Ramiro Maggi (Bahiense)

Juan Manuel Majka (Bahiense)

Martiniano Quinteros (Bahiense)

Marlo Maceratesi (L.N. Alem)

Manuel Martínez (Napostá)

Ciro Dilernia (9 de Julio)

Gianluca Gatti (Olimpo)

Eugenio Genitti (Olimpo)

Dante De Simón (Pacífico)

Gonzalo Calixto (Villa Mitre)

Bautista González (Villa Mitre)

DT: Luciano Vecchi. Asistente: Diego Corinaldesi. PF: Ezequiel Micca.

El video del partido: