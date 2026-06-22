Liga de Villarino: Ascasubi y Agrario definirán el primer tramo del año

Los candidatos hicieron pesar la localía y ya están los dos finalista del certamen Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino. Social Ascasubi y Juventud Agraria de Algarrobo dirimirán el primer tramo del año.

En casa, el campeón defensor venció a Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich 4 a 2 y se instaló en la final tras haber empatado en la ida 0 a 0.

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Facundo Germani --3, uno de penal-- y Emerson Abatte facturaron para el campeón defensor de la temporada 2025.

Emiliano Giamberardino y Lucas Carrión anotaron para el albirrojo.

Por su parte, Agrario derrotó en su cancha a Caza y Pesca de Médanos 2 a 0, tras haber igualado 1 a 1 en la ida.

(Foto: facebook Juventud Agrario).

Juan Francisco Luro y Diego Canullán facturaron para el elenco de Algarrobo.

La primera final se jugará este domingo en cancha de Agrario.