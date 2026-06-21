Se despertó España y goleó a Arabia Saudita 4 a 0

España dijo presente en el Mundial y goleó sin despeinarse a Arabia Saudita por 4 a 0, en el marco de la 2ª fecha del Grupo H.

El elenco de Luis de la Fuente marcó claras diferencias desde el inicio en el cotejo disputado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Lamine Yamal abrió el camino a la victoria a los 10 minutos ante la pasmosa pasividad defensiva de los árabes.

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Luego Mikel Oyarzabal firmó un doblete personal para irse al descanso 3 a 0.

En el entretiempo Luis de la Fuente sacó a los goleadores pero las diferencias se ampliaron aún más con el tanto en contra de Al Tambakti en el comienzo de la segunda mitad.

El brasileño Raphael Claus fue el árbitro principal del partido.

Más tarde, Uruguay y Cabo Verde completarán la segunda jornada del Grupo H.

POSICIONES

ESPAÑA 4 (+4)

URUGUAY 1 (0)

CABO VERDE 1 (0)

ARABIA SAUDITA 1 (-4)