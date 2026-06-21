Histórico: Cerúndolo, primer argentino campeón en Queen’s y ganador de su primer ATP 500

El tenista argentino Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3 en una final que se extendió durante tres horas y dos minutos.

El argentino conquistó así el título más importante de su carrera, levantó su quinta corona en el circuito ATP y obtuvo por primera vez un torneo de categoría 500.

La consagración tuvo un valor histórico ya que Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el prestigioso certamen de Queen’s y también en el primer representante de su país en conquistar un ATP 500 sobre césped desde la creación de esta categoría en 2009.

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Además, el argentino sumó su segundo título sobre esta superficie tras el conseguido en Eastbourne en 2023.

El éxito en Londres representa un salto de jerarquía en su carrera. Se trata de su primer trofeo por encima del nivel ATP 250 y lo convierte en apenas el octavo argentino en conquistar un ATP 500. Además, amplió a 6-2 su ventaja sobre Paul en el historial, logrando por primera vez seis triunfos frente a un mismo rival en el circuito.