Lo sufrió Tim Payne: Egipto reaccionó a tiempo y consiguió un triunfo histórico ante Nueva Zelanda

La Selección de Egipto superó a Nueva Zelanda por 3-1 en un encuentro en el que tuvo un segundo tiempo mucho mejor al primero, por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026.

El elenco oceánico había comenzado en ventaja desde los 14 minutos, con el tanto de cabeza del defensor Finn Surman, mientras que la remontada llegó en la segunda parte, con tantos de los delanteros Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Mahmoud Trezeguet, a los 13, 22 y 36 minutos, para conseguir su primera victoria en la cita máxima.

Con el triunfo, el seleccionado que lidera el exjugador del Liverpool Mohamed Salah se ubicó en la cima del grupo G, con cuatro puntos, mientras que Nueva Zelanda, del mediático Tim Payne -quien asistió en el gol-, marcha último con solo una unidad, aunque mantiene posibilidades de clasificar a la próxima instancia.

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En la última fecha, de la fase de grupos, Egipto se medirá con Irán, el sábado 27 de junio desde las 00:00, mientras que el elenco que dirige el inglés Darren Bazeley enfrentará a Bélgica, en simultáneo.