Cómo es la “araña fantasma” que descubrieron argentinos en la Isla de los Estados

Un nuevo linaje de arañas acaba de ser descubierto por científicos argentinos en la Isla de Los Estados, Tiera del Fuego, tras haber permanecido aislado durante millones de años en uno de los ambientes más remotos de Argentina.

Se trata de la araña fantasma Yagania chuanisin, cuyo hallazgo y descripción pertenece a un equipo de investigación del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y fue publicado recientemente en la revista científica Diversity.

Para acceder a esta isla remota hay que cruzar el Estrecho de Le Maire, una de las rutas marítimas más extremas del planeta por sus vientos huracanados y corrientes.

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Cómo es la nueva especie de araña fantasma

Tras diversos análisis, los investigadores determinaron que Yagania chuanisin es una araña tan particular que no solo representa una especie nueva para la ciencia, sino que también llevó a proponer un género completamente nuevo para clasificarla.

Hallada en un lugar con una biodiversidad singular, donde bosques siempreverdes como el guindo y el canelo se desarrollan junto al mar, la especie pertenece a la familia de las llamadas "arañas fantasma" (Anyphaenidae), un grupo ampliamente distribuido en Sudamérica pero especialmente diverso en los bosques australes.

El género "Yagania" hace referencia al pueblo originario Yagán, que habitó las costas del sur del archipiélago de Tierra del Fuego. Mientras que "chuanisin" hace referencia, en yagán, a la Isla de los Estados, la cual significa "tierra de abundancia".

Esta araña pertenece a un linaje evolutivo muy antiguo, claramente diferenciado de otros grupos de arañas fantasma presentes en Sudamérica.

“Los ambientes donde fue encontrada esta especie son muy particulares, ya que no solo reciben abundantes precipitaciones durante todo el año, sino que al estar muy cerca de la costa y en fiordos rodeados de montañas y muy protegidos de los vientos, se genera un microclima frío (incluso en verano) pero estable, con una vegetación densa en múltiples estratos”, explicó María Vanessa Lencinas.

La importancia del hallazgo

Los científicos explicaron que, más allá de la descripción de este nuevo género y especie de araña, el hallazgo aporta información valiosa sobre la evolución de los organismos que habitan los bosques australes, ayuda a reconstruir la historia biogeográfica del extremo sur de Sudamérica y plantea nuevas preguntas sobre los procesos que sostienen la biodiversidad en ambientes aislados.