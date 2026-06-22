Liga de Dorrego: Atlético Monte Hermoso llegó a la docena de triunfos

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A Atlético Monte Hermoso no hay quien lo pare. Esta vez la víctima fue Independiente de Coronel Dorrego porque el albirrojo lo superó 3 a 0 para sumar 12 victorias en 12 presentaciones.

En el marco de la 12ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa, el elenco que conduce Martín Sangronis sigue indetenible.

En tanto, Ferroviario es el escolta. También ganó y es el escolta a 5 puntos.

Además, hubo éxitos de Suteryh, Villa Rosa, SUPA y Esperanza.

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MARCADORES

Atlético Monte Hermoso 3 (Iván Tello, Jonatan Fernández y Lucas Seleme, de penal), Independiente CD 0.

Progreso 1 (Franco Antognoli), Porteño 1 (Nicolás Restivo).

Suteryh 5 (Elías Folasco -2-, Matías Ojeda, Kevin Boles y Tiziano González), Ventana 0.

Pelota 0, Villa Rosa 3 (Matías Izzi, Ian Falcó y Facundo García).

Ferroviario 2 (Nicolás Palacio, de penal, y Gastón Cancina), Independiente de Pringles 0.

SUPA 2 (Yago Sabanés y Marcelo Erbín), Alumni 0.

Esperanza 5 (Luciano Macalú, Leonardo Amarilla y Elías Báez -3-), Divisorio 3 (Enzo Orellano y Alan Vega -2-).

San Martín CD 2 (Tomas Galcera y Nahuel Cornou), Almaceneros 2 (Gianfranco Navarro -2-).

POSICIONES

Atlético Monte Hermoso, 36 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA e Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 23; Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín y Villa Rosa, 15; Progreso, 14; Almaceneros, 13; Alumni, 12; Esperanza, 7; Divisorio y Pelota, 1.

Próxima fecha (13ª): Porteño-Independiente de Dorrego, Divisorio-Progreso, Atlético Monte Hermoso-Ferroviario, Independiente de Pringles-San Martín, Almaceneros-Suteryh, Ventana-SUPA, Alumni-Pelota y Villa Rosa-Esperanza.