Liga de Dorrego: Atlético Monte Hermoso llegó a la docena de triunfos
Superó a Independiente de Coronel Dorrego 3 a 0 para agigantar su inicio demoledor. Ferroviario sigue como escolta.
A Atlético Monte Hermoso no hay quien lo pare. Esta vez la víctima fue Independiente de Coronel Dorrego porque el albirrojo lo superó 3 a 0 para sumar 12 victorias en 12 presentaciones.
En el marco de la 12ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa, el elenco que conduce Martín Sangronis sigue indetenible.
En tanto, Ferroviario es el escolta. También ganó y es el escolta a 5 puntos.
Además, hubo éxitos de Suteryh, Villa Rosa, SUPA y Esperanza.
MARCADORES
Atlético Monte Hermoso 3 (Iván Tello, Jonatan Fernández y Lucas Seleme, de penal), Independiente CD 0.
Progreso 1 (Franco Antognoli), Porteño 1 (Nicolás Restivo).
Suteryh 5 (Elías Folasco -2-, Matías Ojeda, Kevin Boles y Tiziano González), Ventana 0.
Pelota 0, Villa Rosa 3 (Matías Izzi, Ian Falcó y Facundo García).
Ferroviario 2 (Nicolás Palacio, de penal, y Gastón Cancina), Independiente de Pringles 0.
SUPA 2 (Yago Sabanés y Marcelo Erbín), Alumni 0.
Esperanza 5 (Luciano Macalú, Leonardo Amarilla y Elías Báez -3-), Divisorio 3 (Enzo Orellano y Alan Vega -2-).
San Martín CD 2 (Tomas Galcera y Nahuel Cornou), Almaceneros 2 (Gianfranco Navarro -2-).
POSICIONES
Atlético Monte Hermoso, 36 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA e Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 23; Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín y Villa Rosa, 15; Progreso, 14; Almaceneros, 13; Alumni, 12; Esperanza, 7; Divisorio y Pelota, 1.
Próxima fecha (13ª): Porteño-Independiente de Dorrego, Divisorio-Progreso, Atlético Monte Hermoso-Ferroviario, Independiente de Pringles-San Martín, Almaceneros-Suteryh, Ventana-SUPA, Alumni-Pelota y Villa Rosa-Esperanza.