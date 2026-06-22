Últimas horas para inscribirse a las carreras que comienzan en agosto en la UNS

La Universidad Nacional del Sur (UNS) informó que hoy finaliza el período de inscripción para quienes deseen comenzar una carrera durante el segundo cuatrimestre de 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes interesados en iniciar sus estudios universitarios a partir de agosto y abarca más de 60 carreras de grado y pregrado que se dictan en la casa de estudios.

El trámite se realiza de manera online a través del sistema de ingreso de la universidad, donde también se encuentra disponible toda la información sobre la oferta académica, requisitos y documentación necesaria.

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Según indicaron desde la institución, las carreras del área de Ciencias de la Salud no forman parte de esta convocatoria, ya que cuentan con cronogramas de inscripción específicos.

Las clases del segundo cuatrimestre comenzarán el próximo 18 de agosto.

Para más información o consultas, los interesados pueden ingresar al portal de ingreso de la UNS o comunicarse a través de los canales oficiales de la universidad.

"Hoy es el último día para tramitar la inscripción para ingresar a la UNS en el mes de agosto", recordaron desde la casa de estudios, al tiempo que solicitaron difundir la información entre potenciales ingresantes.