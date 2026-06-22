General Cerri: esclarecen un robo en medio de un control policial

La Policía de General Cerri arrestó anoche a un hombre acusado de cometer un robo de herramientas.

El operativo se dio sobre las 21, en medio de un control de motos que los uniformados realizaban en la calle 25 de Mayo al 300 de esa localidad.

En ese contexto observaron la actitud sospechosa de dos personas que intentaron evadir el control, aunque fueron inteceptados.

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Uno de ellos, igualmente, pudo darse a la fuga, pero su acompañante quedó aprehendido y se lo identificó como Leonardo Gabriel Zapata, de 30 años.

Se estableció que poco antes ambos habrían sustraído, de una vivienda ubicada en Moreno al 200, de Cerri, una hidrolavadora, una tijera de podar, un taladro y un cable de extensión. En ese caso resultó damnificado un vecino de 60 años.

Los elementos, recuperados, habían sido descartados por los sospechoso en el intento de fuga.

Tomó intervención en el caso la UFIJ Nº 15.