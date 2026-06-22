Miguel Agüero destacó el respaldo internacional a la postura argentina en Ginebra

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La participación argentina en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, desarrollada en Ginebra, Suiza, dejó una fuerte impresión en el ámbito sindical internacional. Así lo aseguró Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca y secretario de Finanzas de la Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas (CONTRAM), quien integró la delegación que representó a los trabajadores municipales del país en uno de los foros laborales más importantes del mundo.

“Cuando Argentina expuso su situación, todo el recinto se puso de pie y aplaudió. Nunca me había pasado vivir algo así. Fue un reconocimiento muy fuerte porque el mundo observa con preocupación lo que está ocurriendo con los derechos laborales en nuestro país y en el de cada uno de ellos”, expresó Agüero al realizar un balance de su participación en el encuentro organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La presencia argentina tuvo un rol central dentro de la delegación de la CONTRAM. Estuvo encabezada por Hernán Doval, secretario general de la CONTRAM ISP Américas, acompañado por Miguel Agüero, secretario de Finanzas de la organización continental; Darío Cocco, secretario de Cultura, Capacitación y Formación Profesional de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM); Hernán Martínez, integrante de la CTM Argentina y coordinador de la delegación y Matías Di Iorio, representante de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), quien actuó como enlace entre la CONTRAM y la federación sindical mundial.

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La representación regional se completó con la participación de Isis Sarai López Ortiz, en representación de Víctor Licona Cervantes, vicepresidente primero de la CONTRAM por México, y de Darío Restrepo Valencia, secretario de Derechos Laborales y Sindicales de la organización continental por Colombia.

Según relató Agüero, los debates estuvieron centrados en temas que atraviesan a gran parte de América y del mundo, como es la tercerización de servicios públicos, la precarización laboral, la pérdida del poder adquisitivo, la persecución sindical y el impacto creciente de la inteligencia artificial en el empleo.

“Lo que más nos llamó la atención fue comprobar que las problemáticas son muy similares en distintos países. No es una situación exclusiva de Argentina. Desde Canadá hasta Argentina aparecen las mismas preocupaciones vinculadas al achicamiento del Estado, la tercerización y la pérdida de derechos laborales”, explicó.

Uno de los momentos más relevantes de la conferencia fue la exposición realizada por Hernán Doval sobre la situación de los trabajadores municipales de América. Allí se advirtió sobre el avance de políticas que promueven la privatización de servicios históricamente prestados por los municipios y las consecuencias que eso genera sobre la calidad del empleo.

“Lo que se está viendo en muchos lugares es que servicios que siempre fueron públicos pasan a manos privadas. Y muchas veces eso termina siendo más costoso para la comunidad y genera mayor precarización para los trabajadores”, señaló Agüero.

El dirigente bahiense destacó, además, la intervención de la delegación argentina en los debates vinculados a la reforma laboral y los derechos sindicales, una postura que, según contó, recibió un amplio respaldo internacional.

“Argentina siempre fue una referencia en materia de derechos laborales. Por eso llamó mucho la atención la situación actual y por eso también hubo un reconocimiento tan fuerte cuando se expusieron los problemas que hoy atraviesan los trabajadores”, sostuvo.

Agüero recordó especialmente las exposiciones realizadas por el dirigente sindical Gerardo Martínez y por Hernán Doval, quienes plantearon ante los representantes de distintos países las consecuencias de las reformas laborales, el debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores y los riesgos que implican los procesos de flexibilización que se vienen impulsando en distintas regiones del mundo.

A su entender, uno de los aspectos más valiosos de la conferencia fue la posibilidad de intercambiar experiencias con representantes gremiales de diferentes continentes y comprobar que muchas de las preocupaciones que hoy existen en Argentina se repiten en otras latitudes.

“Cuando uno escucha a dirigentes de Europa, América del Norte o América Latina encuentra puntos en común. Hay una preocupación creciente por la pérdida del poder adquisitivo, por el futuro del empleo estatal y por los intentos de reducir estructuras públicas sin medir las consecuencias que eso tiene sobre la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, afirmó.

Reunión con la conducción mundial de la ISP

En el marco de la conferencia, la delegación de la CONTRAM mantuvo además una reunión de trabajo con Daniel Bertossa, secretario general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la federación sindical que agrupa a organizaciones del sector público de más de 150 países.

El encuentro contó también con la participación de Daria Cibrario, responsable del Sector Municipal Mundial de la ISP, y permitió profundizar la agenda común entre ambas organizaciones.

“Fue muy importante porque nos permitió intercambiar experiencias y coordinar estrategias con la conducción mundial de la organización que representa a millones de trabajadores públicos. Se habló de los desafíos actuales y de la necesidad de fortalecer la defensa de los servicios públicos y del empleo estatal”, explicó Agüero.

Durante la reunión se analizaron los desafíos que enfrentan los trabajadores municipales de nuestro país, particularmente frente al avance de la tercerización de servicios, la contratación precaria y los cambios tecnológicos que impactan en las modalidades laborales.

También se reafirmó el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto entre la CONTRAM y la ISP para defender los derechos de los trabajadores del sector público en todo el continente.

Inteligencia artificial y nuevos desafíos

Otro de los ejes que atravesó la conferencia fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el empleo.

“Fue uno de los temas más debatidos. Todos coincidieron en que la tecnología llegó para quedarse, pero también en que hay que garantizar que su implementación no implique pérdida de puestos de trabajo ni vulneración de derechos. El desafío es adaptarse a los cambios sin resignar conquistas laborales”, afirmó.

Además, destacó que también se avanzó en discusiones vinculadas a la regulación del trabajo en plataformas digitales, un fenómeno que crece en distintos países y que plantea nuevos desafíos para las organizaciones sindicales en materia de representación y protección de derechos.

Una mirada desde Bahía Blanca

Si bien gran parte de la agenda estuvo enfocada en la situación internacional, Agüero también aprovechó la oportunidad para compartir la realidad de los trabajadores municipales argentinos y bonaerenses.

En ese sentido, destacó que la provincia de Buenos Aires cuenta con herramientas como la Ley 14.656, que garantiza derechos laborales y paritarias para los empleados municipales, aunque reconoció que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una preocupación central.

“Bahía Blanca tiene una situación relativamente mejor que otros municipios porque cuenta con un convenio colectivo sólido y una legislación que protege a los trabajadores. Pero la realidad es que la caída del salario se siente en todos lados y cada vez aparecen más dificultades para llegar a fin de mes”, sostuvo.

El dirigente de la CONTRAM también hizo referencia al impacto que la situación económica tiene sobre las obras sociales y los sistemas de asistencia sindical. Explicó que cada vez son más los trabajadores que recurren a adelantos de sueldo o necesitan ayuda para afrontar gastos médicos, una señal que refleja las dificultades que atraviesan numerosos hogares.

Para Agüero, la participación en Ginebra dejó una conclusión clara, como es la defensa de los derechos laborales sigue siendo una preocupación global y la voz de Argentina continúa teniendo un peso específico dentro del movimiento sindical internacional.

“Nos fuimos con la satisfacción de haber representado a Bahía Blanca, a los municipales y a los trabajadores argentinos. Lo más importante fue comprobar que nuestros reclamos son escuchados y que existe una enorme solidaridad internacional frente a las problemáticas que estamos atravesando. Eso demuestra que la defensa del trabajo digno sigue siendo una causa compartida en todo el mundo”, concluyó.