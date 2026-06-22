Fútbol femenino: Tiro aprovechó la suspensión del partido de Municipales y lo alcanzó en la cima

Tiro Federal hizo su trabajo y sacó provecho de una situación ajena para alcanzar la cima del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur. En el marco de la 13ª fecha, el elenco aurivioleta venció con autoridad a Libertad por 4 a 1 y llegó a la punta del certamen.

Abril Sáenz, en dos oportunidades, Daiana Uzidinger y Camila Odriozola marcaron los goles del cuadro turco, mientras que Julieta Banega descontó para Libertad.

La jornada tuvo, además, la suspensión del encuentro entre Municipales y AEC, debido a la no presentación del conjunto visitante, circunstancia que permitió que Tiro Federal alcanzara la línea de las líderes.

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En otro de los encuentros destacados de la Primera A, Villa Mitre goleó 5 a 0 a Bella Vista con tantos de Sol Menéndez Perrone (2), Lucrecia Semper, Vera Moggia y Morena Bouven.

Además, Sporting superó 2 a 1 a La Armonía gracias a las conversiones de Alexia Villani y Sofía Mattos, mientras que Aixa Bruzzone anotó para las perdedoras.

Por la Primera B, SPIQPYA se impuso 1 a 0 ante San Francisco con gol de Renata Segovia.

Liniers protagonizó una contundente goleada por 7 a 0 sobre Pacífico C, con dobletes de Agustina Borda e Iara Schwab y tantos de Aylén Márquez, Paz Cutrin e Isabella Pezzutti.

También fue amplia la victoria de Rosario Puerto Belgrano, que derrotó 9 a 2 a Huracán en otro de los resultados sobresalientes de la fecha.

Resultados y goleadoras

Primera A

Villa Mitre 5 (Sol Menéndez Perrone 2, Lucrecia Semper, Vera Moggia y Morena Bouven)-Bella Vista 0.

Sporting 2 (Alexia Villani y Sofía Mattos)-La Armonía 1 (Aixa Bruzzone).

Tito Federal 4 (Abril Sáenz 2, Daiana Uzidinger y Camila Odriozola)-Libertad 1 (Julieta Banega).

STMBB vs. AEC (no se presentó AEC).

Primera B

San Francisco 0-SPIQPYA 1 (Renata Segovia).

Liniers 7 (Agustina Borda 2, Iara Schwab 2, Aylén Márquez, Paz Cutrin e Isabella Pezzutti)-Pacífico C 0.

Rosario Puerto Belgrano 9-Huracán 2.

Sansinena 0-Estrella de Oro 0.

Libre: Olimpo.