Messi y su magia de siempre: "Yo disfruto de jugar y de pasarla bien adentro de la cancha"

Lionel Messi habló con la prensa tras marcar los dos goles de Argentina, en el triunfo y clasificación ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

"Mucha felicidad por el triunfo, muy duro, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad y no podíamos bajar en lo mas mínimo. Estoy feliz por el resultado y la clasificación", reconoció el capitán argentino, quien se convirtió en el máximo goleador de la competencia con 18 festejos.

Este triunfo, además, le aseguró a la Selección la clasificación a 16avos de final a falta de una fecha.

"Era importante sumar los 6 para tener una semana mas tranquila", remarcó Lío en relación al próximo encuentro ante Jordania, que se jugará el sábado a las 23.

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Al ser consultado si estaba en los planes este gran debut, Messi no dudó.

"Obviamente que estaba en los planes, pero no iba a ser fácil, son todos partidos muy igualados, nadie regala nada y hoy se vio también. Es verdad que ellos tampoco nos hicieron daño, pero era un partido muy trabado e intenso, se hacia difícil jugar y había que hacerlo muy rápido. Lo importante es la clasificación, siempre esta en nuestro planes ganar todos lo partidos, somos Argentina. Sabemos que no es fácil", avisó.

Asimismo, habló de cómo vive de lo personal su sexto Mundial, a días de cumplir 39 años.

"Todos los vivimos de manera especial, todo este grupo lo vive así y lo vivió así durante toda esta tapa. Cuando este grupo se junta disfruta de competir, de entrenar, del día a día y disfrutamos de ver a la gente así, con alegría por suerte ya le pudimos dar varias", reconoció.

"Vamos pasito a pasito, esto es largo, es difícil y tenemos que prepararnos como lo hacemos en cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Hubo momentos en los que estaba con mucha bronca por el penal, lo patee muu mal, por suerte pudimos revertir la situación y quedarnos con los tres puntos que era muy importante", cerró el 10.